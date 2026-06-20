Rutas y pasos internacionales: el alerta por lluvia y nieve complica el estado de los caminos en Neuquén

Vialidad Nacional informó la situación en cada rincón de la provincia y recordaron las recomendaciones para circular.

La alerta amarilla por viento, lluvia y nieve emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) complicó el tránsito de este sábado en gran parte de la provincia de Neuquén.

La cordillera es uno de los sectores más afectados por las condiciones climáticas. De acuerdo con el último parte de transitabilidad de Vialidad Nacional, el Paso Internacional Pino Hachado permanecerá cerrado durante toda la jornada.

Por su parte, en varias rutas se registra acumulación de nieve sobre la calzada y trabajan equipos barrenieve para garantizar la circulación.

El fenómeno climático se extenderá durante todo el fin de semana en la provincia de Neuquén.

paso internacional con nieve

Pino Hachado cerrado durante el sábado

De acuerdo con el reporte emitido este sábado, el Paso Internacional Pino Hachado se encuentra cerrado e intransitable durante toda la jornada. Las autoridades informaron que la calzada presenta acumulación de hielo y nieve, mientras continúa nevando en la zona.

A esto se suman fuertes ráfagas de viento que reducen la visibilidad y dificultan las tareas de mantenimiento.

Por estas condiciones, el tramo comprendido entre la Aduana argentina y el límite internacional permanece con corte total de circulación.

rutas estado sabado veinte

Paso Internacional Cardenal Samoré habilitado

A las complicaciones registradas en Pino Hachado se sumó durante la mañana de este sábado el cierre temporal del Paso Internacional Cardenal Samoré, aunque luego de las 10, se habilitó y se encuentra transitable con precaución para todo tipo de vehiculos.

Recomendaron mantener las distancias de frenado y evitar las maniobras de sobrepaso.

Según informó Vialidad Nacional, personal y equipos viales trabajan en el lugar para despejar la ruta y mejorar las condiciones de circulación. Además, explicaron que la calzada permanece mojada y el pronóstico anticipa nevadas para el resto de la jornada en la zona.

Precaución en la Ruta 40, 242 y 231

Otros sectores afetados por el termporal son la Ruta Nacional 40 , en el tramo que une San Martín de los Andes con Río Hermoso, la Ruta Nacional 242 (Pino Hachado) y la Ruta Nacional 231 (Cardenal Samoré).

Allí se registra nieve acumulada sobre la calzada y trabajan equipos de Vialidad Nacional con maquinaria barrenieve para despejar el camino y mejorar las condiciones de circulación.

Desde el organismo solicitaron circular con extrema precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización preventiva.

Viento Nieve Cordillera

Alerta meteorológica para Neuquén

El SMN emitió una alerta amarilla por viento, lluvias y nevadas que abarca distintos sectores de la provincia y podría generar complicaciones en rutas de montaña y pasos fronterizos.

Ante escenario, las autoridades recordaron que la portación de cadenas es obligatoria para quienes transiten por los corredores cordilleranos.

Además, recomendaron consultar el estado actualizado de rutas antes de emprender cualquier viaje, ya que las condiciones meteorológicas pueden variar rápidamente y modificar la transitabilidad en pocas horas.

En tanto, en Neuquén capital, el viento será el gran protagonista con una velocidad del oeste que promediará los 42 km/h y la intensidad de las ráfagas alcanzará los 63 km/h durante el día, manteniendo registros similares de hasta 57 km/h durante la noche.