El fin de semana llega con una alerta por viento en Neuquén

La AIC anticipó que el ingreso de un frente frío cambiará las condiciones del tiempo en la región.

El fin de semana comenzará con complicaciones para los vecinos de Neuquén y los alrededores. Tras un viernes con nubosidad variable, el sábado llegará con un marcado protagonismo del viento .

El ingreso de un frente frío desde el océano Pacífico empezará a hacer sentir su rigor, anticipando un invierno que se viene con todo.

Para este sábado, el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa un cielo que se mantendrá mayormente despejado durante el día, aunque las condiciones comenzarán a desmejorar hacia la noche con un aumento de la nubosidad.

La temperatura máxima estimada para la tarde tocará los 14°C, mientras que la mínima caerá de forma abrupta al término de la jornada, posicionándose en los 0°C exactos.

Clima - Nublado Claudio Espinoza

Se esperan ráfagas intensas

El gran protagonista del sábado será el viento. Según el reporte actualizado de la AIC, la velocidad constante de los vientos del oeste promediará los 42 km/h.

Sin embargo, el dato clave a tener en cuenta es que se prevé que la intensidad de las ráfagas alcance los 63 km/h durante el día, manteniendo registros similares de hasta 57 km/h durante la noche.

Estas condiciones requerirán precaución extra a la hora de transitar por las calles de la ciudad y las rutas de la región.

Clima - nublado (3)

Alerta amarilla en la provincia

En tanto, se mantiene la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por lluvias persistentes que afectaron principalmente la zona cordillerana durante este viernes 19 y continuarán este sábado 20 de junio. El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, detalló que se mantiene la alerta vigente en la Región de los Lagos, aproximadamente desde el sur de Aluminé hacia Villa La Angostura. Toda esa franja va a estar afectada, principalmente zonas urbanas por fuertes lluvias. Y se prevé que, para alta montaña y lugares turísticos, podamos tener algo de agua nieve o nieve”.

También se espera “desde la cordillera centro hacia el norte podamos tener algunas precipitaciones, algo de nieve en alta montaña, pero va a ser en menor escala”, dijo y agregó que “vamos a tener lluvias en zonas urbanas, nieve en cordillera. Y el sábado tenemos ya previsión de las mismas situaciones, pero se va a agregar el componente de viento fuerte. Vamos a tener viento tanto en la región de Limay, como así también en zona sur y centro de la provincia, con velocidades que van a estar superando ampliamente los 70 kilómetros por hora”.

En lo que respecta al Alto Valle, Cruz precisó que “en valles y sectores de Vaca Muerta, también se prevé algo de viento, principalmente desde hoy, y ya mañana intensificándose hacia la tarde-noche, con velocidades que pueden superar los 70 kilómetros por hora”. Dijo que las bajas temperaturas se darán en toda la provincia.

Cómo sigue el clima durante el fin de semana

La tendencia meteorológica indica que el viento comenzará a ceder lentamente el domingo, aunque el panorama seguirá inestable y con temperaturas frías que apenas alcanzarán los 12°C.

El verdadero cambio drástico llegará en el arranque de la próxima semana. El lunes y el martes se perfilan como días netamente invernales, donde el viento dará una tregua, pero el frío extremo se consolidará con heladas generalizadas en toda la región, registrándose temperaturas mínimas de hasta 4°C bajo cero.