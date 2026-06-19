Alerta por un combo de nieve, lluvias y viento de más de 70 km/h para el finde en Neuquén

Desde Defensa Civil dieron detalles de la alerta meteorológica. La semana que viene será "muy, pero muy fría" en toda la provincia.

La provincia de Neuquén transita este fin de semana largo con alerta meteorológica activa y un pronóstico que no da respiro: lluvias en la cordillera sur, nieve en alta montaña, viento que puede superar los 70 kilómetros por hora el sábado y una semana que arranca el lunes con heladas fuertes en toda la provincia. Así lo confirmó el director provincial de Defensa Civil , Carlos Cruz , en declaraciones radiales este viernes por la mañana.

"Estamos teniendo ya vigente tanto para la tarde noche del día de hoy como para mañana sábado, alerta vigente en la región de los Lagos , aproximadamente desde el sur de Aluminé hacia Villa La Angostura", precisó Cruz. Toda esa franja estará afectada principalmente en zonas urbanas por fuertes lluvias , mientras que en cotas altas y lugares turísticos de montaña se esperan precipitaciones en forma de agua-nieve y nieve.

Para el resto de la provincia, el panorama también incluye precipitaciones. Cruz indicó que desde la cordillera centro hacia el norte también se esperan lluvias y algo de nieve en alta montaña, aunque de menor intensidad que en la región de Los Lagos. Las bajas temperaturas serán un denominador común en todo el territorio provincial durante el fin de semana.

nieve rutas samore

El sábado sumará un componente adicional: el viento. "Vamos a tener viento tanto en la región del Limay como en zona sur y zona centro de la provincia, con velocidades que van a estar ampliamente arriba de los 70 kilómetros por hora", advirtió Cruz.

En el Alto Valle y los sectores de Vaca Muerta también se prevé viento desde el viernes, que se intensificará hacia la tarde noche del sábado con ráfagas que pueden superar esa misma velocidad.

Pasos fronterizos habilitados

En cuanto a la conectividad vial, Cruz actualizó el estado de los pasos fronterizos: al momento de la comunicación, los pasos Mamuil Malal, Cardenal Samoré y Pino Hachado se encontraban todos habilitados con tránsito con precaución, debido a acumulados de nieve, viento y precipitaciones en el sector de límite con Chile.

El funcionario recordó que las cadenas físicas de metal son de portación obligatoria y serán controladas por los organismos de seguridad de ambos países.

Pino Hachado Ruta 242

Cruz aprovechó para reforzar las recomendaciones de seguridad para quienes planeen circular por rutas neuquinas durante el fin de semana: llevar siempre el tanque de combustible desde la mitad hacia arriba —"si el motor tiene que permanecer encendido por el frío y no tenés combustible, el problema se multiplica"—, portar ropa de abrigo adecuada, calzado impermeable, guantes, agua y alimentos ricos en calorías.

También aconsejó evitar exponerse a situaciones de riesgo en zonas de senderismo o montaña durante las precipitaciones, dado que la lluvia y el viento pueden provocar caída de ramas y árboles.

Para la semana que viene, el director de Defensa Civil anticipó que las condiciones empeorarán. "Ya te voy diciendo que vamos a tener fuertes heladas, muy fuertes", afirmó Cruz, quien indicó que las bajas temperaturas —por debajo de los cero grados en buena parte del territorio— comenzarán desde el mismo lunes.

Hacia mitad de la semana o el próximo fin de semana se esperan pulsos de nieve más importantes, que podrían colaborar con la apertura de los centros de esquí de la provincia, que atraviesan un déficit de acumulado por las escasas nevadas de lo que va del invierno.