Exhorbitante: revelaron cuántos kilos de yerba llevó la Selección Argentina al Mundial 2026

El mate es una de las tradiciones innegociables del plantel argentino. El dato sobre el consumo de yerba durante se volvió viral y asombró a todos.

La yerba mate es parte fundamental del equipaje de la Selección Argentina de Fútbol.

Mientras millones de fanáticos siguen de cerca cada paso de la Selección Argentina en el Mundial 2026 , un detalle fuera de la cancha captó la atención de las redes sociales. No se trata de una táctica de juego ni de una decisión de Lionel Messi , sino de una de las costumbres más arraigadas dentro del grupo: el mate .

En las últimas horas, se conoció cuántos kilos de yerba llevó la Scaloneta para acompañar la competencia y el número dejó boquiabiertos a muchos.

Según reveló Marito , el histórico utilero de la Selección Argentina , el equipo viajó a Estados Unidos con más de 500 kilos de yerba para garantizar que no falte durante toda la competencia.

Mate. Selección Argentina

La cifra impacta por sí sola. Se trata de más de media tonelada destinada exclusivamente a acompañar uno de los hábitos más arraigados dentro del grupo que conduce Lionel Scaloni.

Lejos de ser una simple infusión, el mate se convirtió en una verdadera institución dentro del vestuario argentino. Está presente en las concentraciones, los viajes, los entrenamientos y los momentos de descanso. Es parte de la convivencia diaria y uno de los símbolos que mejor representa la unión del plantel.

Cuál es la yerba elegida por los futbolistas argentinos

Lo más llamativo es que, según explicó Marito, el 98% de los futbolistas consume la misma yerba, una muy especial sin palo, de la firma Baldo, una elección que con el paso de los años se volvió una costumbre compartida entre los referentes del equipo.

Selección argentina. Mate

Entre quienes participan de este ritual aparecen nombres de peso como Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, entre otros integrantes de la generación que conquistó el mundo en Qatar.

La revelación generó un enorme revuelo entre los fanáticos, que rápidamente hicieron cuentas sobre la magnitud del consumo durante toda la estadía en Estados Unidos.

Más allá de los números, la historia expone una realidad que atraviesa a la Selección desde hace años: el mate funciona como un punto de encuentro permanente dentro del grupo. Es el espacio donde se comparten charlas, bromas, confidencias y momentos de tranquilidad en medio de la presión de una Copa del Mundo.

"El mate acompaña la concentración, los viajes, los descansos y la convivencia del grupo", explicaron desde el entorno de la marca elegida por gran parte del plantel.

Por eso, cuando el avión despegó rumbo al Mundial, además de camisetas, botines y equipamiento deportivo, también viajaron cientos de kilos de uno de los productos más representativos de la cultura argentina.

Cuándo es el próximo partido de Argentina

El próximo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 será este lunes 22 de junio frente a la selección de Austria, por la segunda fecha del Grupo J. El partido se disputará a las 14:00 (hora de Argentina) en el estadio MetLife Stadium de la ciudad de East Rutherford, en Nueva Jersey.

selección argentina primer partido argelia

Argentina llega al encuentro tras debutar con una victoria por 3-0 sobre Argelia, mientras que Austria también ganó en su estreno ante Jordania.

Además, la Albiceleste cerrará su participación en la fase de grupos el 27 de junio frente a Jordania.