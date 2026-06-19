Las PyMEs neuquinas buscan financiamiento para acoplarse al salto exportador de Vaca Muerta

Las jornadas de CFI ofrecen herramientas para las empresas proveedoras de las petroleras frente a los desafíos que impone el hub exportador en Río Negro.

Los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa , y de Río Negro, Alberto Weretilneck , participaron este viernes de las Jornadas CFI: Mercado de capitales y desarrollo de proveedores de Vaca Muerta , e hicieron hincapié en la necesidad de trabajar unidos como provincias y en articulación con el sector privado para garantizar la confiabilidad y los precios competitivos del nuevo salto exportador de Vaca Muerta.

El encuentro, coordinado por el CFI, apuntó a ofrecer herramientas de financiamiento a las pequeñas y medianas empresas locales que forman parte de los anillos de valor de la industria hidrocarburífera, y que requieren de mayor capital para crecer y adecuarse a la demanda creciente de las operadoras, en un una industria que sigue batiendo récords de producción.

Ignacio Lamothe , secretario general de CFI, aseguró que el Consejo busca brindar a las PyMEs las herramientas necesarias para acoplarse al crecimiento acelerado de Vaca Muerta . "Vamos a ver casos de éxito de empresas que se están fondeando en el mercado de capitales y el rol de los sistemas de garantías, que permiten acceder a más financiamiento y vincular el ahorro argentino con las oportunidades productivas", destacó.

El salto de Vaca Muerta con un hub exportador

El panorama presenta nuevos desafíos para los próximos años. En su alocución, el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, dio detalles de los avances en el oleoducto VMOS y otros proyectos como SESA 1, SESA 2 y Argentina LNG, que llegan a resolver la necesidad de transporte de la producción de la cuenca neuquina para insertarse en el mundo.

El mandatario describió el nivel de avance de cada uno y aclaró que "en el primer cuatrimestre del año que viene vamos a estar exportando por VMOS". A su vez, se espera que para fin del 2027 ya esté exportando el proyecto Argentina LNG de YPF y que, para 2028, ya funcionen los dos SESA.

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"Son proyectos encadenados", dijo y aclaró que es necesario que Neuquén ofrezca la previsibilidad necesaria para el desarrollo de la producción en el upstream, mientras que Río Negro tiene que garantizar las condiciones para convertirse en el mayor hub exportador de América Latina.

"Nuestras cámaras empresariales venían de la fruticultura y tuvimos que aprender de manera acelerada, aprendimos de la gran experiencia de ustedes porque los tomamos como ejemplo", dijo y agregó: "Necesitamos la mayor integración posible entre el sector público y el privado".

Por su parte, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó la trayectoria que tiene el ecosistema empresarial neuquino ligado al oil and gas. "Ahora el mundo nos impone un nuevo desafío que tenemos que construir con Río Negro y estamos creciendo como provincias hermanas", afirmó.

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Infraestructura para crecer

Figueroa mostró las proyecciones de ingresos para la provincia hacia 2030, cuando se espera duplicar la producción para abastecer no solo la demanda local y regional, sino la internacional. "Llegamos con una deuda que representaba el 84% de nuestros ingresos y queremos llevarla al 17% en 2030" señaló.

El crecimiento de la actividad energética va acompañado de una demanda mayor de infraestructura, que se suma a un déficit histórico que tuvo la provincia. Figueroa aseguró que asumió la gestión con un déficit de obras valuado en 4 mil millones de dólares, una cifra que podría reducirse a 500 millones en 2028 y revertirse hacia 2030, con un saldo positivo valuado en 1800 millones.

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"Si no hacemos infraestructura, no podemos pensar en abastecer con GNL ni en el petróleo de exportación", dijo y aclaró que, en ese marco, solicitaron a las operadoras que costeen obras viales y de infraestructura en Vaca Muerta en concepto de adelanto de regalías y de peajes, mientras que las rutas cordilleranas se financian con créditos de organismos multilaterales y las de Neuquén capital llegan a partir de las nuevas concesiones de áreas.

Empresarios locales más competitivos

Figueroa aseguró que a todas las operadoras que invierten en la provincia les solicitan "que contraten empresas locales, que han crecido un 20% en su participación y sin tener costos más altos, solo porque se les da el derecho de preferencia".

El gobernador recordó la importancia de mantener los niveles de eficiencia para competir en un contexto que ya no abarca solo el mercado local o los precios regulados, sino un contexto global más competitivo, con precios que se fijan a nivel internacional.

"Si no llenamos los ductos a valores competitivos, no vamos a poder vender nuestra producción en el mundo", dijo y agregó: "De nada sirve hacer inversiones y que quede detrás el crecimiento de empresarios y trabajadores". Por eso, destacó la importancia de construir la estabilidad social para garantizar el desarrollo de los proyectos.

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Aclaró que la decisión de apostar por el GNL y la exportación se da porque el volumen de producción permite cumplir las metas de autoabastecimiento, de sustitución de importaciones y de comercialización a países vecinos como Chile, y probablemente, Brasil, tras llenar los caños ociosos por el declino de otras cuencas. "Ahora tenemos que salir al mundo a precios competitivos", aclaró.

Figueroa destacó la decisión de sumarse al RIGI, que permitió incrementar los ingresos provinciales a partir de la decisión de resignar la recaudación del impuesto a las ganancias. "Neuquén deja de recibir 6 millones de dólares y nos vienen 1600 millones de dólares por el incremento de regalías y los adicionales que recibe GYP por ser socia en estos proyectos", afirmó.

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Las nuevas inversiones presionan la demanda para las PyMEs locales que forman parte de los anillos de valor de Vaca Muerta. Figueroa los convocó a trabajar de forma articulada y destacó que son empresas que "dan trabajo todo el año y están acá de toda la vida, no vinieron ahora que les puede ir bien con el petróleo".

Para el gobernador, las herramientas de financiamiento son fundamentales para crecer como proveedores de empresas que deben pulir al máximo sus niveles de competitividad . En ese contexto, consideró que el gobierno aporta la sustentabilidad social y la estabilidad necesaria para que las inversiones se sostengan y apalanquen el crecimiento del empresariado local, en una ventana de tiempo que consideró como "la última gran oportunidad que va a tener el país".