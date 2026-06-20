La Justicia le dio una última oportunidad: tiene tres causas por venta de drogas pero seguirá detenida en su casa

Pese a los allanamientos y señales sobre la presunta comercialización de estupefacientes, la mujer evitó el ingreso a la cárcel mediante un juicio abreviado.

La reciente resolución de la Justicia Federal en una causa por drogas volvió a encender las alarmas en San Martín de los Andes , una localidad marcada por el aumento de la ingesta de sustancias ilícitas y problemáticas vinculadas al consumo problemático, fundamentalmente en los adolescentes y jóvenes.

Se trata de una mujer de 39 años , que es la protagonista de tres causas vinculadas a la comercialización de sustancias ilícitas en los últimos años. La vivienda de la condenada fue escenario de múltiples allanamientos para detectar elementos contundentes que confirmen la venta de estupefacientes en el lugar.

Sin embargo, pese a los distintos procedimientos policiales y a la existencia de antecedentes penales, la acusada logró evitar el ingreso a una unidad penitenciaria a través de un acuerdo de juicio abreviado . La sentencia le concedió el beneficio del arresto domiciliario, y la obligación de realizar un tratamiento de desintoxicación de sustancias ilegales.

La decisión judicial refleja una realidad que permite la convivencia entre el consumo problemático de sustancias, el impacto en los sectores más vulnerables de la sociedad y la creciente facilidad para conseguir drogas, genera preocupación en la comunidad de San Martín de los Andes.

allanamiento pdf La mujer de 39 años acumula tres causas vinculadas a drogas.

Un historial marcado por las drogas

La acusada registra antecedentes penales por hechos similares desde el 2020, cuando recibió la primera condena condicional en la justicia. Durante el 2022, los agentes de Prefectura Naval llevaron adelante un allanamiento en una vivienda de la calle Las Grosellas, lo que permitió el secuestro de 200 gramos de marihuana y cocaína.

Dos años después, la mujer volvió a quedar bajo investigación a partir de que la Policía Federal realizó un allanamiento en su vivienda que culminó con el secuestro de envoltorios de cocaína fraccionada lista para la venta. La acusación penal inicial apuntaba a la comercialización de estupefacientes, pero durante la etapa final de la investigación, Fiscalía consideró que no existían pruebas suficientes para acreditar de manera contundente la actividad de venta de sustancias ilícitas.

El Tribunal Oral Federal le concedió la prisión domiciliaria

Por esta razón, la imputación cambió a tenencia simple de estupefacientes. La nueva condena fue fijada en tres años de prisión de cumplimiento efectivo, debido a la existencia de antecedentes previos. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal decidió otorgarle el beneficio del arresto domiciliario bajo estrictas condiciones de vigilancia policial.

allanamientos isis pfa ensenada la plata La mujer tiene antecedentes penales por tenencia de drogas.

Durante la audiencia, el fiscal fue categórico al advertirle que esta decisión de otorgarle la prisión domiciliaria, se trata de “la última oportunidad” que tiene la condenada para revertir la situación que se repite desde hace varios años.

Los menores de edad las principales víctimas de las adicciones

Más allá de la situación procesal de la imputada, el caso vuelve a poner en relieve la problemática latente del consumo problemático de drogas en San Martín de los Andes y que tiene como víctimas a los adolescentes ante la creciente facilidad para acceder a las sustancias.

Los especialistas en adicciones advierten que el avance del narcotráfico no solo provoca delitos vinculados al narcomenudeo y venta minorista de drogas, sino que también genera un deterioro progresivo de la vida de los adolescentes que terminan atrapados en circuitos de consumo, abandono escolar y conflictos familiares, debido a la ruptura del tejido social.

Allanamiento a kiosko narco Gentileza RSM

La principal preocupación apunta a que los jóvenes tienen acceso a las drogas a edades cada vez más tempranas y eso compromete su desarrollo psicológico, emocional, físico y social.

En ese sentido, la causa reflejó un dato relevante al conocerse el sobreseimiento de un albañil de 39 años, que fue detenido durante el procedimiento en la vivienda de la mujer. El hombre fue sobreseído a partir de que la condenada asumiera la total responsabilidad de la droga incautada y con su declaración en la que expresó que el sujeto se encontraba en el lugar de manera circunstancial.

De esta manera, la decisión del Tribunal Oral Federal expone una problemática latente en la localidad cordillerana ante el aumento del consumo de sustancias ilícitas, la circulación cada vez más extendida de las drogas y el deterioro del tejido social por el consumo cada vez más temprano de los jóvenes.