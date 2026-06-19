Varvarco suspendió las pialadas de yeguas ariscas tras el reclamo de proteccionistas

Las organizaciones proteccionistas de animales le habían pedido al intendente que no continuara con este tipo de prácticas de "maltrato animal".

La Comisión de Fomento de Varvarco decidió suspender una de las actividades más polémicas previstas para los festejos de "Varvarco se viste de Celeste y Blanco", el evento que se realizará el próximo 20 de junio en el norte neuquino . Se trata de las denominadas " pialadas de yeguas ariscas ", una práctica tradicional de destreza criolla que había sido cuestionada por organizaciones proteccionistas de los animales por considerarla una forma de maltrato.

La decisión fue comunicada oficialmente mediante un comunicado firmado por el presidente de la Comisión de Fomento, Ulises Herrera, en el que se informó que la actividad quedaba suspendida , aunque el resto de las propuestas previstas para la celebración continuarán desarrollándose con normalidad.

"Se ha dispuesto suspender la actividad denominada pialadas de yeguas ariscas, receptando así el pedido y requerimiento recibido de entidades comprometidas con la protección de animales y la evitación de situaciones de violencia que atenten contra los equinos participantes", señaló el documento difundido por la comuna.

pialada

La medida se conoció luego de que distintas agrupaciones proteccionistas impulsaran reclamos formales para impedir la realización de la prueba ecuestre, argumentando que implicaba sufrimiento físico y psicológico para los animales.

El pedido de las organizaciones proteccionistas de animales

Uno de los planteos que llegaron a las autoridades fue presentado por la abogada Julia Busqueta, integrante de la Asociación Civil Justicia Animal Antiespecista, quien solicitó formalmente que no se autorizara la realización de las actividades denominadas "Destrezas Criollas" y "Gran Pialada de Yeguas Ariscas".

En la nota enviada a las autoridades, la abogada sostuvo que estas prácticas constituyen actos de maltrato y crueldad animal contemplados por la Ley Nacional 14.346, que sanciona a quienes infligen sufrimientos innecesarios a los animales.

"La práctica no solo constituye uso y tortura hacia los cuerpos y las vidas de los caballos y las yeguas, sino que también configura actos de maltrato y crueldad animal tipificados por la ley penal", contó a LM Neuquén la abogada, sobre su reclamo.

Según el planteo de la organización, durante las pialadas los animales son sometidos a situaciones de estrés y violencia que pueden derivar en lesiones graves e incluso en la muerte.

"El caballo y las yeguas, muchas veces en estado de gestación, son sometidos y violentados y en muchas ocasiones se tuercen el cuello, causándoles la muerte", sostuvo.

Las agrupaciones también cuestionaron el argumento de quienes defienden estas prácticas por considerarlas parte de las tradiciones rurales.

"Como sociedad vamos evolucionando y si una tradición es violenta, no debe seguir existiendo. Tampoco es cultura, porque la cultura no es tortura", afirmó Busqueta.

Las pialadas forman parte de algunas celebraciones criollas y consisten en derribar a un animal mediante el lanzamiento de una cuerda enlazada a sus patas mientras corre. Sus defensores sostienen que se trata de una demostración de destreza ecuestre vinculada a las costumbres del campo y la actividad ganadera.

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Sin embargo, las proteccionistas advierten desde hace años que estas competencias implican riesgos físicos importantes para los equinos.

En la presentación realizada ante las autoridades de Varvarco, Busqueta citó incluso textos especializados sobre ética animal para argumentar que los animales son obligados a realizar conductas contrarias a su naturaleza.

"A estos animales se les fuerza a realizar conductas antinaturales, artificiales y caprichosas. Como de forma espontánea no quieren realizarlas, se les obliga con castigos físicos y psicológicos", sostuvo, citando a la filósofa Marta Tafalla en su obra Ecoanimal.

Según la organización, el sufrimiento no se limita únicamente a las lesiones físicas, sino también al estrés que implica el traslado, el encierro y la participación obligada en este tipo de actividades.

Julia Busqueta, abogada proteccionista de animales. Julia Busqueta, abogada proteccionista de animales.

En el comunicado oficial, la Comisión de Fomento de Varvarco destacó que la decisión fue tomada considerando tanto los planteos recibidos como la normativa vigente.

"Esta Administración de Gobierno comunal es sensible, receptiva y respetuosa de las opiniones y sugerencias que se formulan desde intereses que persiguen el bien común y fundamentalmente la legalidad misma", señaló el texto.

Además, menciona expresamente la Ley Nacional 14.346 y remarca que las autoridades consideraron "apropiado y procedente" suspender la prueba de destreza cuestionada.

De todos modos, aclararon que el resto de las actividades previstas para la jornada se desarrollarán normalmente. "Se dejan subsistentes todas las demás previstas en el evento", indicaron.

La comuna también ratificó la realización de los festejos patrios e invitó a vecinos y turistas a participar de la celebración. "Invitamos a todos a que concurran y nos visiten en Varvarco para vivir un día de fiesta, en paz y con respeto a nuestras tradiciones", concluye el comunicado.

Un antecedente que podría marcar futuras decisiones

La suspensión de las pialadas representa un hecho significativo para una localidad de Neuquén donde las actividades vinculadas a las tradiciones criollas forman parte de la identidad cultural de la región.

Si bien el evento seguirá adelante con otras propuestas, la decisión evidencia el creciente peso que tienen los reclamos vinculados al bienestar animal en la agenda pública y política.

Busqueta destacó el accionar del intendente de Varvarco, Ulises Herrera, y aseguró que marca un antecedente en el accionar de los funcionarios a cargo de estas actividades.

"Muchísimas gracias. Valoramos mucho la apertura, la escucha y el diálogo para entre todas y todos construir un mundo libre de violencia y la posibilidad de honrar nuestras tradiciones desde un posicionamiento evolucionado y así construir un mundo más justo para todos sin distinción de especie", concluyó la abogada en mensaje a Varvarco.