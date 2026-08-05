En 39 fotos: Neuquén sigue bajo lluvia y se complica el tránsito en algunos sectores de la ciudad

En los barrios con calles de tierra, el agua formó lagunas, barro y pozos que dificultan la circulación de autos, motos, bicicletas y peatones.

La alerta amarilla por lluvia expuso uno de los problemas que más se repite desde hace casi un mes en la ciudad de Neuquén: calles anegadas, grandes charcos, barro y pozos que convierten la circulación diaria en una verdadera odisea, sobre todo en los barrios donde todavía predominan las calles de tierra .

Las imágenes tomadas en distintos sectores de la capital muestran con claridad la situación. En barrios como Confluencia, Los Hornitos, 7 de Mayo y otros puntos de la ciudad, el agua acumulada tapó pozos, formó grandes lagunas y dejó tramos prácticamente intransitables. Para quienes deben salir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o simplemente hacer trámites, el panorama se volvió especialmente complicado.

En varias cuadras, los vehículos avanzan a muy baja velocidad para evitar quedar atrapados en el barro o sufrir roturas. En el caso de motos y bicicletas, el riesgo es todavía mayor: muchos de los pozos quedan ocultos bajo el agua y cualquier maniobra puede terminar en una caída. Los peatones tampoco la tienen fácil, ya que en muchos sectores deben caminar al borde de las calles, esquivando charcos y buscando algún paso firme entre el barro.

Pese a los trabajos de desagote que la Municipalidad lleva adelante, el suelo húmedo, por semanas de precipitaciones constantes, complica especialmente en zonas donde faltan obras de pavimentación, mejoramiento de calles o un drenaje más eficiente, el agua queda estancada durante horas e incluso días.

Sebastián Fariña Petersen

Con las calles convertidas en verdaderas lagunas, salir de casa puede ser un desafío. A eso se suma el deterioro que provoca el agua en la calzada: donde antes había baches, ahora aparecen pozos más profundos que agravan aún más el tránsito.

Las fotos registradas por LM Neuquén en distintos barrios reflejan esa postal que se repite hace semanas: autos salpicando barro, motos buscando por dónde pasar, veredas inundadas y calles donde circular con normalidad resulta casi imposible.

Hasta cuándo sigue el alerta amarilla

De acuerdo con el último alerta oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el alerta amarilla por lluvias se mantiene vigente durante toda la jornada del miércoles y se mantendrá durante la madrugada del jueves. El aviso alcanza a distintas zonas y advierte por condiciones que pueden generar complicaciones, por lo que se recomienda circular con precaución, evitar desplazamientos innecesarios y estar atentos a las actualizaciones oficiales.

Sebastián Fariña Petersen

Mientras continúan las precipitaciones y persiste el mal tiempo, la preocupación crece en los barrios más afectados. Allí, donde el asfalto todavía no llega y el agua gana terreno con rapidez, transitar dejó de ser una rutina para transformarse, otra vez, en una prueba de equilibrio y paciencia.

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Claudio Espinoza

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Sebastián Fariña Petersen

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