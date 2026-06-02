En junio 2026 habrá un fin de semana largo y un feriado que pocos podrán aprovechar, además de la conmemoración que suele reunir a toda la familia, el Día del Padre .

Cuáles feriados hay en junio 2026 y cuándo se celebra el día del Padre en Argentina

El calendario oficial de feriados trae novedades agridulces para junio 2026 . El sexto mes del año tiene dos fechas marcadas para sumar un día extra de descanso. Sin embargo, una de ellas cae sábado y, al ser inamovible, no todos podrán aprovecharla. La otra, en cambio, sí será movida y generará un fin de semana largo de tres días.

Además de los dos feriados, junio también incluye una fecha muy especial para muchos: el Día del Padre , una oportunidad ideal para reunirse y celebrar en familia.

El primer feriado del mes tiene como propósito conmemorar el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes , militar y político que luchó en el Norte por la independencia de la Argentina.

La fecha original está establecida para el 17 de junio, que este año cae miércoles. Sin embargo, se movió al lunes 15 para generar un fin de semana largo con fines turísticos.

Guemes El feriado por Güemes será trasladado al lunes 17 de junio.

El segundo feriado del año no todos podrán aprovecharlo. Se trata del 20 de junio, producto del Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano. Al ser inamovible y caer sábado en esta oportunidad, no se generará un día extra de descanso.

Cuándo es el Día del Padre en Argentina 2026

El Día del Padre es una de las celebraciones que todos los años suele reunir a la familia. En Argentina, como en varios países del mundo, se conmemora tradicionalmente el tercer domingo de junio. Por lo tanto, este año, será el 21 de junio, un día después del feriado del 20 de junio.

La tradición tiene origen en Estados Unidos y se remonta a comienzos del siglo XX. Sonora Smart Dodd, una mujer que quiso homenajear a su padre, un veterano de guerra que había criado solo a sus hijos tras la muerte de su esposa, fue la impulsora de la iniciativa.

SFP Compras Dia del Padre (8).JPG Este año, el Día del Padre será el 21 de junio. Sebastián Fariña Petersen

Así, la primera celebración tuvo lugar en junio de 1910 en la ciudad de Spokane, en el estado de Washington. Con el paso de las décadas, la costumbre se extendió por todo Estados Unidos hasta que fue reconocida oficialmente. En 1972, el presidente Richard Nixon estableció de manera definitiva el tercer domingo de junio como Día del Padre en ese país. La fecha fue adoptada posteriormente por gran parte de América Latina, incluida Argentina.

Qué feriados quedan en 2026

Los feriados se dividen en dos: los inamovibles (aquellos que caen en una determinada fecha y se mantienen en ese día) y los trasladables (aquellos que pueden moverse de su día original para generar un fin de semana largo de tres o cuatro jornadas). También están los denominados “feriados puente”, instalados por el Gobierno nacional con el objetivo de juntar varios días de descanso y promover en el turismo. Sin embargo, técnicamente estos últimos no son feriados, sino “días no laborables”, por lo que no todos los trabajadores pueden aprovecharlos.

Este es el calendario de feriados 2026 para lo que resta del año:

Feriados inamovibles:

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre : Navidad.

: Navidad. Viernes 1ro de enero de 2027: año nuevo.

Feriados trasladables:

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)

Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17) Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)

Días no laborables:

Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.

para extender el descanso tras el 9 de julio. Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.

calendario feriado Este mes tendrá dos feriados: 15 y 20 de junio.

Cómo se pagan los feriados

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) instaura el régimen para la liquidación de los días feriados. Es crucial diferenciar entre feriados nacionales y días no laborables. En este segundo caso, el empleador es quien decide si se trabaja o no. Y en caso de hacerlo, no incluyen ningún pago extra. En cambio, los feriados se liquidan de la siguiente manera dependiendo el caso: