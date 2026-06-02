Los sueños que Agostina Vega quería cumplir: la desgarradora carta que se conoció

A tan solo tres días del hallazgo del cuerpo de la adolescente asesinada, la carta que escribió como parte de una tarea escolar, toma otro sentido.

En medio de la conmoción por el brutal femicidio de Agostina Vega en Córdoba, se conoció un escrito que hizo la chica de 14 años donde contaba con ilusión cuáles eran los sueños que quería cumplir.

A tan solo tres días del hallazgo de los restos de la adolescente, la carta que escribió como parte de una tarea escolar, toma otro sentido.

El texto escrito por Agostina fue compartido por un profesor y se viralizó en las redes tras el femicidio que conmociona a Córdoba.

Según contó Ramiro, esto era parte de un cuestionario en el que la joven describía sus gustos, intereses y, sobre todo, los sueños que tenía para su futuro. "Su primera clase de música conmigo este año", escrobió en su storie.

Agostina cursaba tercer año en el IPEM 169 Rafael Escuti, pero no asistía a clases desde el 8 de mayo.

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El cruel femicidio y los sueños que Agostina Vega no podrá cumplir

Agostina habló de las cosas que disfrutaba todos los días. Contó que le gustaba ir a la escuela porque allí podía encontrarse con sus amigas durante los recreos. Dijo que su comida favorita era el asado, que disfrutaba leer cuentos porque le resultaban entretenidos y que le gustaban las películas románticas y animadas.

También reveló que su hobby favorito era hacer extensiones de pestañas. Una actividad que realizaba por gusto y que formaba parte de esos pequeños intereses que suelen acompañar la adolescencia.

Cuando le preguntaron cuáles eran sus objetivos a corto plazo, escribió que quería aprobar el año escolar. Y al hablar de su futuro, respondió sin dudar: quería ser psicóloga.

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