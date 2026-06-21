Alerta naranja por viento Zonda y ráfagas de 110 km/h: qué provincias están en riesgo este Día del Padre

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por la llegada de fuertes vientos en el NOA y Cuyo. En zonas cordilleranas las ráfagas podrían superar los 110 km/h.

La jornada de este domingo estará marcada por una alerta por vientos fuertes y viento Zonda en distintas regiones del país.

Este domingo 21 de junio, Día del Padre estará marcado por un clima con condiciones meteorológicas adversas en varias provincias del país. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla y otra naranja por viento Zonda y vientos intensos para sectores de Cuyo y el noroeste argentino , donde se esperan ráfagas de gran intensidad, reducción de la visibilidad y un brusco aumento de la temperatura.

Jujuy, Salta y el suroeste de San Juan , en la zona de alta cordillera, se verán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h . Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.

El área de alta cordillera de Catamarca , La Rioja y el noroeste de San Juan se verán afectadas por vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 70 y 90 km/h, con ráfagas que pueden superar los 110 km/h . Este fenómeno puede provocar importante reducción de la visibilidad.

vientos fuertes

Alerta por viento zonda

El área será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación El centro de Jujuy y el centro de San Juan estarán afectados por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Además, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Salta estarán afectadas por viento Zonda intenso con velocidades entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

viento zonda

Recomendaciones por vientos fuertes

Frente a ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes.

Evitá salir al momento del fenómeno.

Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente.

Retirá o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Conducí con precaución.

Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.

No enciendas fuego.

¿Qué es el viento Zonda?

El viento Zonda es un fenómeno meteorológico característico de la región de Cuyo y sectores del noroeste argentino. Se trata de un viento cálido, seco y fuerte que desciende desde la Cordillera de los Andes hacia los valles y zonas precordilleranas.

viento zonda

Se origina cuando una masa de aire húmedo proveniente del océano Pacífico asciende por la cordillera, pierde humedad en forma de precipitaciones y, al descender por la ladera oriental, se recalienta y se seca rápidamente. Como resultado, llega a las zonas pobladas con temperaturas elevadas, baja humedad y ráfagas intensas.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

alerta smn (23)

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.