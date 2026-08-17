La propuesta continúa este lunes en el Parque Jaime de Nevares con emprendedores, gastronomía y actividades para disfrutar durante el feriado.

Neuquén Emprende continúa este lunes: hasta qué hora se puede recorrer la feria en el Parque Jaime de Nevares.

Después de un domingo que reunió a más de 30 mil personas, la feria Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores continúa este lunes en la ciudad de Neuquén. La propuesta volverá a desarrollarse en el Parque Jaime de Nevares , donde vecinos y visitantes podrán recorrer los puestos entre las 12 y las 18.

La continuidad llega después de una convocatoria que superó las expectativas durante la celebración por el Día de las Infancias . La cantidad de familias que se acercaron al predio fue tan importante que las actividades del domingo se extendieron más allá del horario previsto.

Para este lunes, la propuesta mantiene uno de sus principales atractivos: la posibilidad de recorrer los puestos de 150 emprendedores y emprendedoras , además de disfrutar de la oferta de los carros gastronómicos.

Una nueva oportunidad para recorrer la feria

Quienes no pudieron acercarse el domingo tendrán este lunes una segunda oportunidad para conocer los productos que forman parte de esta edición.

Neuquén Emprende reúne una amplia variedad de proyectos locales y funciona como una vidriera para quienes buscan mostrar y comercializar sus producciones ante un público masivo.

Uno de los datos destacados de esta edición es que el 70% de los emprendedores participa por primera vez. Son personas que entre abril y julio realizaron capacitaciones impulsadas por la Municipalidad de Neuquén y que ahora pudieron dar un nuevo paso al presentar sus productos directamente frente a potenciales clientes.

La experiencia les permite no solamente vender, sino también conocer la respuesta del público, recibir opiniones y detectar posibles cambios o mejoras para sus emprendimientos.

La jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, destacó durante la primera jornada la gran presencia de público en los diferentes puestos y el crecimiento que viene mostrando el programa.

Emprendedores que buscan dar el salto

Desde el municipio remarcaron que Neuquén Emprende no está pensado únicamente como un espacio de comercialización.

El objetivo es acompañar a quienes comienzan a desarrollar una actividad económica propia mediante capacitaciones, herramientas y espacios de venta, con la intención de que puedan fortalecer sus proyectos y avanzar hacia una mayor autonomía.

Dentro del programa existen experiencias de participantes que comenzaron mostrando sus productos en estas ferias y posteriormente pudieron ampliar considerablemente su actividad.

Omar Novoa

Uno de los casos mencionados por Pasqualini es el de un emprendedor que, después de participar en distintas ediciones, logró avanzar con la construcción de su propia fábrica de juegos.

La intención, explicaron desde el municipio, es que el acompañamiento sirva como un primer impulso hasta que los proyectos puedan consolidarse y eventualmente transformarse en pequeñas y medianas empresas.

Un domingo que desbordó el Parque Jaime de Nevares

La primera jornada tuvo como eje especial el Día de las Infancias. Desde el mediodía, el parque recibió a miles de familias que participaron de diferentes actividades recreativas.

Hubo espectáculos infantiles, juegos, peloteros y propuestas especialmente destinadas a los más chicos, mientras los adultos podían recorrer los puestos de emprendedores y aprovechar la oferta gastronómica.

La concurrencia se mantuvo durante buena parte de la tarde y obligó a extender algunas de las actividades debido a la cantidad de personas que todavía permanecían dentro del predio.

Según los datos difundidos por el municipio, más de 30 mil personas pasaron por el Parque Jaime de Nevares durante el domingo, consolidando a la propuesta como una de las actividades más convocantes del fin de semana largo en la capital neuquina.

A qué hora abre este lunes

La feria continúa este lunes de 12 a 18 en el Parque Jaime de Nevares. Será la última oportunidad de esta edición para recorrer los puestos, conocer los productos de los emprendedores locales y disfrutar de las propuestas gastronómicas.

Después de la masiva convocatoria del domingo, desde el municipio esperan nuevamente movimiento durante la jornada, especialmente de quienes aprovecharán el feriado para acercarse al parque y cerrar el fin de semana largo con una recorrida por Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores.