Más de 30 mil visitantes recorrieron Neuquén durante el fin de semana largo: el lugar más visitado

Los datos preliminares muestran un fuerte crecimiento de la demanda espontánea, que permitió prácticamente duplicar el piso de reservas previo.

La provincia del Neuquén cerró el fin de semana largo por el feriado del 17 de agosto con un importante movimiento turístico en sus principales destinos. De acuerdo con los datos preliminares relevados por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, más de 30 mil visitantes recorrieron la provincia, generando un impacto económico estimado superior a los 40 mil millones de pesos.

Los primeros registros muestran que la demanda espontánea tuvo un papel determinante en el comportamiento del fin de semana. La provincia había comenzado con un piso de reservas previas cercano al 35%, pero las contrataciones de último momento, las condiciones de nieve y una nutrida agenda de eventos permitieron que los niveles efectivos de ocupación prácticamente duplicaran esa previsión inicial.

Entre los destinos relevados, Caviahue alcanzó el 90% de ocupación, convirtiéndose en uno de los puntos de mayor movimiento durante el fin de semana. Villa Pehuenia-Moquehue registró un 70%, mientras que San Martín de los Andes y Villa La Angostura llegaron al 65%.

La ciudad de Neuquén también registró un 65% de ocupación, reflejando el movimiento generado por quienes utilizaron la capital como destino y punto de conexión para recorrer diferentes lugares de la provincia. En tanto, los destinos del norte neuquino alcanzaron en conjunto un 50%.

Julián Campos

La nieve y los eventos potenciaron el movimiento

La combinación de las propuestas de nieve con actividades deportivas, gastronómicas y culturales volvió a tener un peso importante en la elección de los destinos durante el fin de semana largo.

En Caviahue se desarrolló el 15 de agosto la Fiesta Provincial de la Nieve, acompañando una ocupación que llegó al 90%. Villa Pehuenia-Moquehue recibió una nueva edición de Pirrén, la Fiesta de la Nieve, realizada en el Parque de Nieve Batea Mahuida con actividades recreativas, gastronomía regional, música y propuestas para toda la familia.

Villa La Angostura, por su parte, sumó a su oferta invernal dos propuestas que acompañaron el movimiento turístico: Rugby Xtreme, realizado el 15 de agosto, y Sabores que Unen, ampliando las alternativas para quienes eligieron pasar el fin de semana largo en la Región de los Lagos del Sur.

Los resultados preliminares vuelven a mostrar la importancia de complementar los atractivos naturales y la infraestructura turística con una agenda de actividades que genere nuevas razones para viajar y contribuya a extender la permanencia y el consumo de los visitantes en cada localidad.

Una temporada que moviliza las economías locales

El impacto económico estimado en más de 40 mil millones de pesos refleja el efecto que genera el turismo sobre una extensa cadena de actividades que incluye alojamientos, gastronomía, centros de esquí y parques de nieve, excursiones, transporte, comercios, prestadores, productores y emprendimientos locales.

Desde el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, se continúa trabajando junto a municipios y al sector privado en acciones de promoción de los destinos, acompañamiento de eventos y fortalecimiento de las propuestas que permiten diversificar la experiencia de quienes visitan la provincia.