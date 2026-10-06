Un peligroso delincuente fue declarado responsable por cuatro robos en pleno centro de Neuquén

Los hechos ocurrieron entre julio y octubre de 2025. La Justicia determinará ahora la pena que le impondrán.

El sujeto fue acusado por cuatro hechos graves cometido durante el 2025.

Un peligroso delincuente fue declarado responsable por cometer una serie de delitos en distintos puntos de la ciudad de Neuquén . La Justicia lo juzgó por tres hechos de hurto y un robo agravado cometidos en el centro.

El episodio más grave ocurrió cuando fue sorprendido dentro de una camioneta y, al intentar escapar, atacó con un arma blanca a dos personas .

El tribunal, integrado por los jueces Lucas Yancarelli y Luis Giorgetti y la jueza Carina Álvarez, declaró por unanimidad a Sergio Germán Delvas responsable.

La decisión fue adoptada luego de analizar los relatos de víctimas y testigos, registros de cámaras de seguridad y la constatación de las lesiones provocadas durante el robo.

Tres hurtos en el centro de Neuquén

De acuerdo con la información judicial, los tres hechos de hurto ocurrieron entre julio y octubre de 2025 en distintos establecimientos ubicados en el centro de la capital neuquina.

El primero tuvo como escenario una clínica. Allí, Delvas sustrajo dos teléfonos celulares que se encontraban guardados en un cajón del escritorio de la secretaria. Otro de los episodios ocurrió en un edificio céntrico, donde se apoderó de una bicicleta que estaba en el hall.

El tercer hecho se registró en una vinería. En este caso, el acusado volvió a llevarse teléfonos celulares: sustrajo dos dispositivos que estaban dentro de un cajón del escritorio de la vendedora.

El violento robo en una camioneta y el ataque con un arma blanca

El hecho de mayor gravedad ocurrió el 18 de octubre de 2025, en inmediaciones de la feria ubicada en diagonal Alvear y avenida Argentina, en pleno centro de Neuquén.

Según se acreditó durante el proceso, el acusado ingresó a la camioneta de una mujer y sustrajo pertenencias del interior. Sin embargo, fue sorprendido por la propietaria del vehículo y su hijo.

Ambos intentaron detenerlo para recuperar los elementos que había sustraído y se produjo un forcejeo. En medio de esa situación, Delvas extrajo un arma blanca e hirió gravemente en un brazo al hijo de la dueña de la camioneta.

La situación también alcanzó a otra persona que se acercó para colaborar con las víctimas. Esta última recibió una herida leve en una pierna.

Finalmente, otros vecinos que advirtieron lo que estaba sucediendo intervinieron y lograron reducir e inmovilizar al acusado hasta la llegada de la Policía.

Qué resolvió el tribunal

Luego de evaluar las pruebas incorporadas durante el juicio, el tribunal resolvió de manera unánime declarar responsable a Sergio Germán Delvas.

Los magistrados determinaron que la calificación legal correspondiente es la de robo agravado por la utilización de un arma y por causar lesiones graves, en concurso real con tres hechos de hurto, en calidad de autor.

Entre las principales pruebas consideradas para arribar a la resolución estuvieron los relatos de testigos y víctimas, las imágenes registradas por cámaras de seguridad y la constatación de las lesiones sufridas durante el episodio ocurrido en diagonal Alvear y avenida Argentina.

En una próxima etapa, el mismo tribunal deberá determinar e imponer la pena que le corresponderá cumplir al acusado por los hechos acreditados.