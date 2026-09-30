Orgullo neuquino: el volcán Copahue entre las cinco montañas más importantes del país

La distinción fue otorgada durante la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires. De qué se trata la certificación.

La certificación se suma a la lista de acciones que realiza la provincia para potenciar el turismo.

El volcán Copahue recibió un importante reconocimiento a nivel nacional y fue seleccionado entre cinco montañas destacadas de la Argentina , en el marco de una iniciativa que busca identificar, valorizar y promover atractivos de relevancia turística de todo el país.

La distinción fue entregada durante la Feria Internacional de Turismo (FIT) , realizada en Buenos Aires , y representa un nuevo impulso para Caviahue-Copahue, uno de los principales destinos turísticos de Neuquén y de la Patagonia.

La certificación fue recibida por la subsecretaria de Turismo de Caviahue-Copahue, Lara Rodríguez, impulsora de la iniciativa, que contó con el acompañamiento del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén.

De la entrega participaron autoridades del gobierno provincial, entre ellas Leticia Esteves, Ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales y Sergio Sciacchitano, Subsecretario de Turismo. Además de representantes del sector privado.

Por qué distinguieron al volcán Copahue

El reconocimiento nacional busca poner en valor las características naturales y paisajísticas del volcán Copahue y fortalecer su presencia dentro de la oferta turística argentina.

Se trata de uno de los recursos naturales más representativos de la identidad de Caviahue-Copahue.

Posee condiciones que permiten desarrollar durante diferentes momentos del año actividades relacionadas con la naturaleza y el turismo de aventura.

La certificación se enmarca en una iniciativa destinada a identificar, valorizar y promover montañas de relevancia turística del país, colocando al volcán neuquino entre los cinco sitios seleccionados de la Argentina.

El reconocimiento se concretó durante la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina, que se desarrolló del 26 al 29 de septiembre en el predio de La Rural, en Buenos Aires.

El volcán Copahue, uno de los grandes atractivos turísticos de Neuquén

Además de su imponente paisaje, el volcán Copahue constituye una importante fuente de recursos turísticos para la localidad y es protagonista de distintas propuestas que atraen visitantes durante todo el año.

Sus aguas termales son uno de los principales atractivos del destino y se complementan con actividades como trekking y montañismo. En invierno, en tanto, sus laderas ofrecen condiciones para la práctica de deportes de nieve.

Esta combinación convierte al área en un destino con alternativas tanto durante la temporada estival como en los meses más fríos y permite diversificar la experiencia de quienes llegan hasta esta región de la provincia.

La distinción nacional se suma a las acciones que se vienen desarrollando para fortalecer la promoción y valorización de Caviahue y Copahue, poniendo sus recursos naturales en la agenda turística y ampliando el reconocimiento del destino en todo el país.