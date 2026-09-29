Jorge Sobisch busca una alianza con un partido opositor a Figueroa

El espacio político con el que negocia ya tiene representación en la Legislatura. Un apellido importante del MPN también se quiere sumar.

El encuentro político que Jorge Sobisch encabezó la semana pasada en Centenario dejó en claro que el exgobernador de Neuquén quiere ser parte de las elecciones del año que viene, aunque no está definido de qué manera lo hará.

En esa reunión con militantes deslizó la posibilidad de pelear por la conducción de la provincia, al mismo tiempo que planteó recuperar el Movimiento Popular Neuquino , cuya conducción, que se quedó con la Junta y la Convención del partido al postularse una sola lista en los últimos comicios internos, ya decidió no presentar ese sello el año que viene y apoyar la reelección de Rolando Figueroa .

Entre los asistentes al mitin de Centenario se hizo presente el actual diputado provincial del MPN, Gerardo Gutiérrez , que llegó acompañado por algunas dirigentes barriales y que tendría la aspiración (se lo habría manifestado al propio Jorge Sobisch) de ser candidato, pensando en la renovación de su banca en la Legislatura.

Negociación

Lo que trascendió respecto al posible armado electoral, es que Sobisch se encuentra en negociaciones con el partido Cumplir, sello que pertenece a la legisladora Brenda Buchiniz y que conforma en la actualidad un interbloque dentro de la Cámara, junto a María Cecilia Papa, Mónica Guanque y Federico Méndez (Democracia Neuquén) y César Gass (UCR-Juntos por el Cambio).

También se supo que un eventual acuerdo requerirá que las partes deban ceder ante sus aspiraciones, en medio de un escenario en el que Cumplir dio a conocer su “plan de gobierno 2027”, mientras que Sobisch comenzó a recorrer el interior neuquino, buscando sumar voluntades.

Ambos sectores, opositores al Ejecutivo provincial pero también enfrentados a la conducción de la Libertad Avanza en Neuquén, intentarán presentarse como una alternativa a los dos espacios políticos que, se presume, reúnen la mayor cantidad de votos, al menos si se toma como antecedente el resultado de las últimas elecciones nacionales de medio término del año pasado.

Plataforma

El partido Cumplir dio a conocer en estos días lo que denominaron “la transformación”, un plan de gobierno para 2027, a través de un paquete de propuestas, que incluye la eliminación en la provincia del impuesto a los Ingresos Brutos, una reforma educativa y diferentes medidas relacionadas con la política petrolera, como la “profesionalización de GyP”.

En esa presentación de la plataforma, además de Buchiniz, estuvo presente el ex diputado nacional, Francisco Sánchez, a cargo de dar a conocer las primeras propuestas de “la gran transformación”.

A su vez, Cumplir está cerrando por estos días la nómina de candidatos que llevará en las principales ciudades de la provincia. En Neuquén capital, el aspirante a la intendencia ya está confirmado y será el empresario de la noche, Nicolás Vaamonde.