El cielo se vino abajo: viento, lluvia y granizo en Neuquén y Plottier

La tarde del miércoles sorprendió a la zona metropolitana de Neuquén con la caída de granizo.

Pasadas las 16 de este miércoles comenzó a caer granizo en Senillosa, seguidamente en Plottier y seguidamente llegó a la capital provincial.

Tal como estaba anunciado en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se desató una tormenta aislada en la zona en horas de la tarde. En Plottier la lluvia comenzó antes del mediodía, pasando al granizo cerca de las 16.30 y luego continuaba con lluvia fuerte.

En tanto que, en Neuquén capital el viento llegó con granizo de un tamaño pequeño que sorprendió a más de un vecino de la zona céntrica. Rápidamente, parques y patios se cubrieron brevemente de una capa blanca que se desdibujó rápidamente por la lluvia.

Momentos previos a la lluvia, los nubarrones anunciaban la tormenta.

Tormenta en Plottier.

La tormenta y el granizo también llegó a la vecina ciudad de Cipolletti.

Qué indica el pronóstico

La inestabilidad con probables lloviznas y el viento con intensas ráfagas podrían continuar esta semana en Neuquén, mientras se transita la segunda semana de la primavera.

La ciudad ingresa en un período caracterizado por fluctuaciones en los registros térmicos, según los datos suministrados por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC).

Para este miércoles 30 de septiembre, el pronóstico del tiempo anticipa un aumento de la inestabilidad con un leve descenso en la temperatura durante el día, alcanzando una máxima de 16°C bajo condiciones inestables, con vientos del sur a 24 km/h y ráfagas de 27 km/h.

Durante la noche se mantendrá el ambiente inestable, alcanzando un piso térmico de 0°C, acompañado por vientos del sudoeste a 27 km/h y ráfagas que llegarán a los 45 km/h.

Inicio de octubre

El inicio del mes de octubre traerá un paulatino ascenso de la temperatura en la región. El jueves 1 de octubre se presentará mayormente cubierto durante el día, con una máxima que se recuperará hasta los 19°C, vientos del sudeste a 12 km/h y ráfagas de 19 km/h.

Por la noche, el cielo estará completamente cubierto y la mínima se ubicará en 5°C, con vientos rotando al noreste a 25 km/h y ráfagas de 48 km/h.

Para el viernes 2 de octubre se espera el pico de temperatura de la semana en horario diurno, registrando una máxima de 23°C bajo condiciones inestables, acompañadas por un incremento notable en la velocidad del viento del oeste, que soplará a 50 km/h con ráfagas intensas de 64 km/h. La noche del viernes se tornará mayormente despejada con una mínima de 4°C, persistiendo el viento constante del oeste a 53 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.