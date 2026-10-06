El femicidio de Mimí Matamala: la causa penal avanza rumbo al juicio popular

La fiscalía reformuló los cargos en contra de Lucas Serrano, quien permanece preso. En los próximos meses, deberá realizarse el control de acusación.

Como estaba programada, se realizó la audiencia para reformular los cargos en contra del acusado del femicidio de Mimí Matamala.

Como estaba programado, se desarrolló la reformulación de cargos en contra de Lucas Daniel Serrano y la causa penal por e l femicidio de Noemí “Mimí” Matamala se encamina al juicio popular.

En una audiencia realizada este lunes, el Ministerio Público Fiscal (MPF) agravó la acusación contra Serrano, el hombre que atacó a su pareja con un hacha en la localidad de Aluminé . Tras el fallecimiento de Matamala a causa de las lesiones sufridas, el fiscal del caso Marcelo Jofré reformuló los cargos y le atribuyó el delito de femicidio consumado.

Durante la audiencia, el funcionario de la fiscalía presentó la modificación de los hechos atribuidos al imputado a partir de la muerte de la víctima, ocurrida el pasado 4 de septiembre en el hospital Castro Rendón de la capital provincial, donde permanecía internada en estado grave.

De esta forma, la fiscalía adecuó la calificación legal y le atribuyó el delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio), en calidad de autor, figura que contempla como única sanción la pena de prisión perpetua. En forma previa, había sido acusado por tentativa de femicidio.

La jueza de garantías Laura Barbé, quien estuvo a cargo de la audiencia, tuvo por reformulados los cargos de acuerdo a los términos expuestos por la fiscalía.

Atacó a la víctima con un hacha

De acuerdo con la acusación del MPF, el hecho fue cometido el 21 de agosto de 2026, entre las 19:30 y las 19:40, en una vivienda del barrio Sector Productivo de Aluminé.

En el ingreso al domicilio y en un contexto de violencia de género, Serrano inició una discusión con Matamala, con quien mantenía una relación de pareja. En un galpón de leña contiguo a la casa, el imputado tomó un hacha y la atacó golpeándola en la cabeza.

Tras la agresión, Serrano huyó del lugar. Como consecuencia de la brutal agresión, Matamala sufrió un traumatismo craneoencefálico grave con severas fracturas óseas que le provocaron la muerte tras permanecer internada durante 13 días.

El agresor sexual de Noemí Matamala.

Anteriormente, el 23 de agosto, el MPF al momento de acusarlo por tentativa de femicidio, solicitó la prisión preventiva por cuatro meses. La medida fue avalada por la jueza Barbé, por la existencia de riesgos procesales y aún continúa vigente y seguramente deberá prorrogarse cuando se cumpla el plazo de su finalización.

El acompañamiento de la querella institucional

Una de las novedades en la causa penal es el trabajo de la querella institucional, que interviene en el caso a través de la Secretaría de Género de la Provincia y del cuerpo de abogados que asiste a personas víctimas de violencia de género.

Días atrás, en diálogo con LM Neuquén, Verónica Zabala se encargó de brindar algunos detalles de su labor y anticipó que “quiero ser prudente, pero con lo que tenemos no hay dificultades para acreditar la autoría, el contexto y el vínculo”.

En cuanto a la medida cautelar que cumple Serrano, seguramente se mantendrá durante el proceso debido a sus antecedentes, con varios pedidos de captura de la justicia de Chaco.