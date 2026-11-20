La víctima fue encontrada sin vida en el baño del local gastronómico. Tenía 35 años y dos hijos con una pareja anterior.

Madre, militante y encargada del bar donde fue asesinada: quién era Romina, víctima de femicidio

Un violento episodio ocurrió en un bar de La Cañada, Córdoba . Una mujer fue asesinada a puñaladas y su pareja también fue encontrada con lesiones este jueves por la noche. La Justicia investiga el caso como un femicidio y el agresor fue imputado.

La víctima, identificada como Romina González, de 35 años, fue encontrada con varias puñaladas en el baño del lugar junto al principal sospechoso, su pareja y compañero de trabajo, Gabriel Pedraza, de 38, quien se encuentra internado con pronóstico reservado por autolesionarse.

La investigación está a cargo del fiscal Gonzalo Berrotarán, quien dispuso su imputación por femicidio y se encuentra bajo custodia policial en el Hospital de Urgencias.

De acuerdo con lo que trascendió en su entorno, a través de su actividad pública y redes sociales, Romina era mamá de dos niños que había tenido en una relación anterior. Quienes la conocían en la zona comercial destacaban su dedicación laboral como encargada del bar.

Feminista y activa militante de La Cámpora

Quienes frecuentaban el local gastronómico coinciden en destacar la dedicación y el trato humano que caracterizaban a Romina en su trabajo diario. La encargada construyó una relación fluida con los clientes habituales que asistían al establecimiento semanalmente.

En sus redes sociales, González solía compartir postales de su vida cotidiana junto a mensajes vinculados con la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha feminista, acompañando sus fotografías con consignas políticas.

Asimismo, expresaba abiertamente su identidad política peronista, militante de la agrupación "La Cámpora" y su respaldo al presidente Lula da Silva.

Qué se sabe sobre el femicidio y el agresor

El femicidio ocurrió en el bar Morrison, ubicado en Marcelo T. de Alvear 378, casi esquina bulevar San Juan, alrededor de las 21 horas. Según medios locales, el crimen fue descuierto por otra trabajadora quien escuchó gritos y, al encontrarse con la escena del crimen, dio aviso inmediato a los presentes y a los servicios de emergencias.

Los primeros datos de la investigación indicaron que el ataque ocurrió en el sector del baño y fue descubierto por otra trabajadora del bar.

Los cuerpos presentaban varias heridas punzocortantes. La mujer recibió atención médica en ese mismo instante, por personal del servicio de emergencias 107, pero ya había fallecido.

Sol, una comerciante de la zona, en diálogo con El DoceTV dijo que "A Romina la conocía, había sido cliente mía, yo soy comerciante" y confirmó que con Pedraza "eran pareja" y señaló que, al parecer, se habían conocido en el bar.

Según reveló el mismo medio, el hombre habría sido despedido y Romina intercedió para que lo reincorporaran. Esta versión se encuentra bajo investigación.

Asimismo, medios locales revelaron que era una relación sentimental con antecedentes de conflicto. Otros clientes de la zona que frecuentaban el bar hablaron sobre un vínculo "bastante tóxico" y celos entre ambos.

El caso permanece bajo la órbita de las unidades judiciales especializadas en violencia de género de Córdoba. Los investigadores analizan las cámaras de videovigilancia públicas y privadas del sector para reconstruir la secuencia previa al hecho.