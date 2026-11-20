Los laboratorios nacionales pidieron excluir un capítulo del acuerdo. La discusión pasa por cuánto puede tardar en llegar una alternativa más barata.

El tratado no fija precios ni obliga a retirar los genéricos que ya se venden. (Foto: National Cancer Institute / Unsplash)

El Senado aprobó este jueves 19 de noviembre la adhesión de la Argentina al tratado de patentes que permitirá pedir protección para un invento en varios países con una sola presentación inicial. Para quien va a la farmacia , la votación no implica una suba automática de precios ni obliga a retirar los genéricos que ya se venden.

Con 47 votos a favor y 22 en contra , el Congreso completó un trámite que tenía media sanción del Senado desde 1998. La iniciativa volvió a tratarse este año tras el acuerdo comercial con Estados Unido s. En agosto, Diputados incorporó un cambio que reclamaban los laboratorios nacionales y el proyecto regresó a la Cámara alta para la votación definitiva.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) empezará a regir para la Argentina tres meses después de que el Gobierno deposite el instrumento de adhesión ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Desde ese momento, una empresa argentina podrá recurrir al sistema para pedir una patente en el exterior. Una compañía extranjera podrá usar la misma vía cuando busque protección en la Argentina.

Cómo se pedirá una patente y quién decidirá si la concede

Por la vía directa, un laboratorio que presenta su primera solicitud en la Argentina tiene, en general, 12 meses para pedir protección en otros países y conservar la prioridad de esa primera fecha. Si le interesan Brasil y México, por ejemplo, debe preparar una presentación para cada mercado dentro de ese plazo.

El Senado aprobó la adhesión por 47 votos a favor y 22 en contra. (Foto: Celeste Salguero / Comunicación Senado)

Con el tratado podrá hacer una solicitud internacional dentro de esos 12 meses. Por regla general, tendrá hasta 30 meses desde la primera presentación para elegir en qué países sigue adelante. Así podrá buscar financiamiento antes de pagar las tasas de cada mercado y encargar las traducciones que hagan falta.

En la Argentina, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) examinará si la invención es nueva, implica actividad inventiva y tiene aplicación industrial, aunque el solicitante ya tenga una patente en otro país. Para que el medicamento llegue a las farmacias, el laboratorio deberá obtener, además, la autorización sanitaria de la ANMAT.

En 2021, el Castro Rendón empezó a fabricar pancreatina ante la falta de cápsulas para sus pacientes. (Foto: Neuquén Informa)

Por qué los laboratorios discuten el futuro de los genéricos

Una patente argentina dura 20 años desde la presentación de la solicitud. Si cubre el principio activo de un remedio, el titular puede impedir que otra empresa fabrique esa sustancia sin permiso. Si protege solo un procedimiento, un competidor puede producirla por otra vía siempre que respete las demás patentes vigentes.

La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos advirtió que otorgar nuevas patentes por cambios menores en remedios conocidos podría demorar la llegada de versiones más baratas. Por eso pidió excluir el capítulo II del tratado.

El Gobierno y los laboratorios internacionales sostienen que simplificar los trámites puede acelerar la llegada de tratamientos nuevos. Para una obra social o un hospital que compra un medicamento de alto costo, contar con un segundo fabricante permite pedir otro presupuesto y negociar el precio. Cuándo aparezca esa alternativa dependerá de las patentes vigentes para ese producto y del permiso sanitario para venderlo.