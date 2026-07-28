Uno por uno, los diez medicamentos que ahora se podrán comprar sin receta en las farmacias

La medida incluye a medicamentos que ya se comercializaban en el país, pero solo bajo receta. ¿Qué cambiará en los envases y prospectos?.

La ANMAT autorizó la venta sin receta de diez principios activos y asociaciones medicinales en la Argentina.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) dio a conocer en las últimas horas una nueva medida, en la que autorizó la venta sin receta de diez medicamentos en Argentina.

La medida quedó establecida mediante la Disposición 4714/2026 , publicada en el Boletín Oficial . La resolución incluye ocho monodrogas y dos asociaciones que ya se comercializaban bajo receta.

El cambio comenzará a regir el miércoles 29 de julio y alcanzará a antialérgicos, medicamentos digestivos, soluciones oftálmicas y lociones de uso tópico.

La autorización no abarca cualquier producto elaborado con esos componentes. La venta libre solo corresponde a las concentraciones, presentaciones y vías de administración detalladas por el organismo. Además, las especialidades deben estar inscriptas en el Registro REM.

Qué medicamentos podrán comprarse sin receta

Dentro de las presentaciones orales, la disposición incluye:

trimebutina de 100 mg en comprimidos o cápsulas.

de 100 mg en comprimidos o cápsulas. levocetirizina de 5 mg y 5 mg/ml, disponible en comprimidos, cápsulas o solución oral.

de 5 mg y 5 mg/ml, disponible en comprimidos, cápsulas o solución oral. fexofenadina en concentraciones de 60 mg, 120 mg y 6 mg/ml. Las formas autorizadas son comprimidos, cápsulas y solución oral.

en concentraciones de 60 mg, 120 mg y 6 mg/ml. Las formas autorizadas son comprimidos, cápsulas y solución oral. dimenhidrinato de 50 mg, exclusivamente en comprimidos o cápsulas.

de 50 mg, exclusivamente en comprimidos o cápsulas. carboximetilcisteína al 5% podrá venderse sin receta en jarabe o solución oral.

cloruro de aluminio al 20% quedó autorizado en lociones de aplicación tópica.

al 20% quedó autorizado en lociones de aplicación tópica. carbonato de calcio , árnica montana y nitrato de plata . La disposición permite su comercialización en polvo de administración oral o tópica, siempre que respete las concentraciones establecidas por la autoridad sanitaria.

, y . La disposición permite su comercialización en polvo de administración oral o tópica, siempre que respete las concentraciones establecidas por la autoridad sanitaria. ivermectina: la autorización se limita a la concentración de 0,5% y únicamente bajo la forma de una loción tópica. Los comprimidos de ivermectina continuarán bajo la condición de venta que corresponda a cada producto

La resolución también contempla dos productos oftálmicos:

El primero combina nafazolina y feniramina en una solución estéril, con concentraciones de 0,025% y 0,3%, respectivamente.

en una solución estéril, con concentraciones de 0,025% y 0,3%, respectivamente. El segundo contiene olopatadina en soluciones oftálmicas estériles de 0,1% y 0,2%.

Según la ANMAT, los productos alcanzados permanecieron al menos cinco años en el mercado argentino bajo receta. Durante ese período, los sistemas de farmacovigilancia no registraron efectos adversos graves que modificaran el balance entre sus riesgos y beneficios.

Para tomar la decisión, el organismo también revisó antecedentes de autoridades sanitarias de Estados Unidos, Europa, España, Francia, Brasil y Colombia. El análisis consideró las condiciones de comercialización, el tiempo de uso y los reportes vinculados con la seguridad de cada componente.

Qué cambiará en los envases y prospectos

Los lotes ya liberados antes de la entrada en vigencia de la disposición podrán continuar en farmacias sin modificaciones. Los laboratorios no tendrán que reemplazar sus rótulos, envases o prospectos para comercializar esas unidades.

La situación será diferente para los nuevos lotes liberados desde el 29 de julio. Esos productos deberán informar su nueva condición de venta y adaptar sus presentaciones a la dosis, frecuencia y duración del tratamiento permitidas.

Los envases también deberán incluir un código QR que dirija al prospecto correspondiente. Este recurso permitirá acceder desde un teléfono celular a la información sobre administración, contraindicaciones, advertencias y posibles efectos adversos.

La resolución tampoco obliga a los laboratorios a cambiar automáticamente la condición comercial de todos sus productos. Cada especialidad deberá ajustarse a las concentraciones y formas autorizadas por la Disposición 4714/2026.

Con este cambio, las farmacias podrán ofrecer nuevas opciones de venta sin receta. Sin embargo, la autorización se aplicará de manera precisa. Las concentraciones diferentes, las vías no incluidas y las presentaciones fuera del listado mantendrán su condición anterior.