Un grupo de emprendedores de Mar del Plata logró incorporar graduación alcohólica real a golosinas clásicas sin arruinar su textura.

De un experimento entre amigos al kiosco: crearon las primeras gomitas de fernet y gin

Argentina ya tiene sus propias gomitas con alcohol . Un grupo de emprendedores de Mar del Plata creó una línea de golosinas masticables que incorpora una graduación alcohólica real en su receta para replicar el perfil gustativo de los tragos más populares del país: fernet con coca, gin tonic, daiquiri de frutilla, piña colada y caipiroska, entre otros.

El producto empezó como un experimento entre amigos y se convirtió en una propuesta comercial en expansión que ya llega a kioscos, dietéticas y estaciones de servicio de todo el país.

La clave del invento está en la técnica. Los creadores de Touch Gummy lograron incorporar una cantidad mínima de alcohol dentro de la receta de las gomitas sin alterar su consistencia ni su calidad. El resultado es una golosina que conserva la textura masticable clásica, pero evoca con precisión las notas aromáticas y el perfil gustativo de cada trago.

Desde la marca aclaran que el porcentaje de alcohol es reducido y busca brindar una experiencia sensorial, no provocar un estado de ebriedad. La propuesta se orienta al consumo personal, a eventos y a regalos originales.

La línea cuenta con seis sabores:

El fernet con Coca es la adaptación del ritual nacional por excelencia en versión masticable, con el amargor herbal del fernet combinado con la dulzura y efervescencia de la cola.

El gin tonic aporta notas vibrantes de limón con el sutil amargor de la tónica.

El daiquiri de frutilla combina el sabor concentrado de la fruta con matices de ron.

La piña colada equilibra la acidez de la piña con la cremosidad del coco y un toque suave de ron.

La caipiroska de maracuyá mezcla la acidez cítrica del fruto de la pasión con notas de vodka.

Y la caipiroska tradicional de lima mantiene la impronta fresca y cítrica del clásico brasileño.

El nombre de la marca no es casual. Touch, en inglés, remite al toque de alcohol que distingue al producto del resto de la góndola. Y Gummy es la denominación anglosajona estándar para las gomitas, el formato de golosina que en Argentina tiene una presencia histórica en cualquier kiosco.

La combinación de los dos mundos es exactamente lo que los emprendedores marplatenses querían lograr desde el principio: una golosina que en apariencia es familiar, pero que al primer mordisco revela algo que no esperabas encontrar en el estante del kiosco.

Precios y formatos de las gomitas con gusto a trago

Las gomitas se consiguen en góndolas de dietéticas, kioscos seleccionados y estaciones de servicio de distintos puntos del país. El formato de venta online es el pack de 12 paquetitos de 40 gramos cada uno, a un precio de $18.600.

La aparición de Touch Gummy en el mercado se enmarca en una tendencia más amplia que viene explorando la industria gastronómica argentina: la incorporación del perfil de los tragos más populares en productos sólidos.

En los últimos años llegaron al mercado alfajores rellenos de fernet, tabletas de chocolate con gin y postres con sabor a cócteles. Las gomitas alcohólicas representan el paso siguiente en esa exploración, con un producto que combina el formato más clásico de la golosina argentina con la cultura coctelera que se instaló con fuerza en todo el país.