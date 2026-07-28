Dos expolicías reclutaban argentinos para convertirlos en "mercenarios" y combatir en Ucrania

A través de las redes sociales captaban a sus víctimas. Tenían exigentes requisitos y ofrecían un pago mensual en dólares. Cómo operaba la red.

Según detallaron, todo era a cambio de un salario de 3.000 euros mensuales.

Una exhaustiva investigación comenzó en marzo, cuando cuatro hombres sospechosos estaban por embarcar en el aeropuerto de Ezeiza. Estas personas serían víctimas de una mujer acusada de reclutar argentinos , que se transformen en mercenarios , para combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia . Una alerta de Interpol permitió la detención de la sospechosa.

Según la Justicia, detrás de la promesa de un trabajo bien remunerado existía una maniobra de presunta trata de personas que comenzaba con ofertas engañosas y culminaba con víctimas inmersas en el conflicto armado.

Los sospechosos, al principio señalaron que estaban por emprender viaje para trabajar en tareas de reconstrucción, pero no pudieron explicar quién había pagado los pasajes, quién los recibiría ni en qué consistiría el supuesto empleo. Finalmente, admitieron que habían sido reclutados para incorporarse al frente de combate.

Según detallaron, todo era a cambio de un salario de 3.000 euros mensuales y reconocieron que habían acordado ocultar ese objetivo para evitar ser demorados.

Una expolicía, la cabecilla de la banda de reclutadores

Cuatro meses después, se logró la detención de la mujer acusada de ser la reclutadora. Fue identificada como Griselda Ortiz, expolicía bonaerense, quien combatió como mercenaria en el conflicto.

El procedimiento se realizó en Tigre y la Justicia investiga si integraba una organización dedicada a captar civiles, exmilitares y exintegrantes de fuerzas de seguridad para enviarlos al frente de batalla.

Ofrecían 3.000 euros al mes: cómo funcionaba la red para captar argentinos

Junto a su pareja, Jorge Otero, también expolicía de la Ciudad y fisicoculturista, la mujer habría montado una red internacional para reclutar mercenarios argentinos y enviarlos a pelear para Ucrania en su conflicto con Rusia. Todo por tres mil dólares por cabeza, según la investigación delegada en el fiscal Sergio Mola.

Para hacerlo utilizaban plataformas digitales y según revelaron las víctimas del aeropuerto, recién conocieron personalmente a uno de los reclutadores pocas horas antes de ser trasladados a Ezeiza.

Además, confesaron que la historia sobre el trabajo en la construcción había sido acordada previamente porque les habían advertido que podían ser detenidos si revelaban el verdadero propósito del viaje.

A través de TikTok, la banda reclutadora desplegaba una serie de posteos con videos y flyers para supuestamente integrar la Legión GUR, operada por el servicio de inteligencia militar ucraniano.

"Ucrania te necesita. Unite a los combatientes argentinos"

Otero, alias "Sargento Trembo", lanzó sus avisos para "médicos tácticos", "operadores de drones" y "tropas de asalto" con viajes todo pago. Había requisitos legales, como un pasaporte al día. También, requisitos físicos como realizar 30 abdominales en un minuto.

"Ucrania te necesita. Unite a los combatientes argentinos", anunciaban. En paralelo, una serie de sitios pro-rusos y un canal abierto de Telegram para “rastrear mercenarios” exponían los nombres y las caras de Otero y Ortiz meses atrás.

El análisis de rutas de viaje de las principales cuatro víctimas, reveló que todos ellos volarían por Turkish Airlines hacia Estambul, Turquía, con conexión en Chisinau, ubicada en la República de Moldavia. Luego, entrarían a Ucrania, con el pretexto de realizar tareas de "reconstrucción de infraestructura" como albañiles para reparar el daño causado por los bombardeos.

Con esta información, el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal avanzó con la investigación e identificó a quienes estarían detrás del reclutamiento. Como resultado de esas tareas, los efectivos realizaron un allanamiento en la localidad de Alfonsina Storni, en el partido de Tigre, dando así con Ortíz, quien fue detenida rápidamente.

En su casa se encontraron insignias ucranianas y documentación relacionada al reclutamiento, así como el uniforme de su pareja y sus viejos gafetes.

La alerta de Interpol que terminó con la ex policía de la Bonaerense detenida

Durante julio de este año, INTERPOL emitió una "notificación morada" para advertir sobre esta modalidad delictiva detectada en distintos países.

Según ese informe, las organizaciones criminales captan a las víctimas mediante ofertas laborales engañosas, coordinan viajes internacionales y les enseñan a mentir ante las autoridades migratorias.

Una vez en destino, les retienen la documentación, los aíslan y los obligan a combatir bajo amenazas, intimidaciones y deudas ficticias que impiden cualquier posibilidad de escapar.

La mujer detenida será indagada por el juez federal Luis Armella por el delito de trata de personas, mientras la Justicia continúa analizando el material secuestrado durante el allanamiento e intenta localizar al segundo acusado, que sigue prófugo.