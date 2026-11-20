Una de las principales entidades del país ofrece préstamos para que sus clientes puedan afrontar los gastos de las fiestas de fin año. Las condiciones.

Cómo pedir un crédito de $50.000.000 para jubilados y afrontar los gastos de fin de año: requisitos y cuotas

Cómo pedir un crédito de $50.000.000 para jubilados y afrontar los gastos de fin de año: requisitos y cuotas

Los jubilados y pensionados que busquen financiamiento para afrontar los gastos de Navidad y las fiestas de fin de año, y además cobren sus haberes en el Banco Nación , pueden solicitar un crédito personal en la entidad . Una de sus ventajas es que el dinero es de libre disposición , es decir, se puede usar para lo que el beneficiario desee.

A través de su línea Nación Previsional , la entidad financiera más grande del país permite pedir hasta $50.000.000 , con un plazo de devolución de hasta 72 meses . El acceso está sujeto a una evaluación crediticia y a la capacidad de pago de cada solicitante.

Es importante tener en cuenta que no se trata de un crédito especial de ANSES ni de un beneficio exclusivo de diciembre , sino de una línea de préstamos personales que el Banco Nación mantiene disponible para determinados clientes.

Estos préstamos están disponibles para jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el Banco Nación.

Cómo son los créditos del Banco Nación para jubilados 2026

Esta línea de créditos está dirigida exclusivamente a jubilados, pensionados y retirados que perciban sus haberes en la entidad financiera. Se amortiza todos los meses mediante cuotas consecutivas que no pueden superar el 35% de los ingresos netos mensuales.

En noviembre 2026, la entidad permite solicitar un mínimo de $1.000.000 y un máximo de $50.000.000, con un límite de cancelación equivalente a los seis años. La Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en 54% y el Costo Financiero Total (CFT) trepa al 88,9%. Además, se amortiza bajo el sistema francés, que establece cuotas periódicas que contemplan capital e intereses.

Una de sus principales características es que permite utilizar el dinero sin necesidad de justificar un destino específico. Esto significa que el beneficiario puede disponer de los fondos para cubrir diferentes necesidades personales y familiares.

Los créditos pueden solicitarse directamente desde la aplicación de la entidad.

De cuánto es la cuota mensual de un crédito de $2.500.000

Según la simulación difundida para un préstamo de $2.500.000 a devolver en seis años, la cuota mensual estimada es de $117.437, aunque el importe definitivo puede variar por la aplicación de impuestos y otros costos financieros.

La financiación se otorga en pesos y contempla distintas modalidades de devolución. Para los préstamos de hasta 36 meses puede utilizarse el sistema de descuento directamente de los haberes, mientras que para los plazos de hasta 72 meses se establece el débito de las cuotas en la caja de ahorro del beneficiario.

Uno de los requisitos centrales para acceder a este crédito es que el solicitante tiene que demostrar capacidad económica para afrontar el compromiso de pago y la cuota no puede superar el 35% de los ingresos netos mensuales. Además, se debe superar una evaluación crediticia en la que el banco analiza la situación financiera y determina qué monto puede otorgar.

La línea Nación Previsional permite solicitar un mínimo de $1.000.000 y un máximo de $50.000.000.

Cómo pedir un crédito previsional de $2.500.000 en el Banco Nación

Los jubilados y pensionados que cumplan con las condiciones establecidas tienen la posibilidad de consultar y gestionar el préstamo desde la aplicación BNA+, sin necesidad de concurrir inicialmente a una sucursal. Para iniciar la solicitud, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a BNA+, la aplicación oficial del Banco Nación desde el teléfono celular e iniciar sesión con los datos personales.

la aplicación oficial del Banco Nación desde el teléfono celular e iniciar sesión con los datos personales. Entrar en Tu Banco .

. Seleccionar la opción Préstamos .

. Elegir Nación Previsional , la propuesta disponible para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad.

, la propuesta disponible para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. Indicar el monto solicitado: colocar $2.500.000 y seleccionar el plazo de devolución, que puede extenderse hasta 72 meses.

colocar $2.500.000 y seleccionar el plazo de devolución, que puede extenderse hasta 72 meses. Revisar las condiciones (el importe de la cuota, la tasa de interés, el costo financiero total y las condiciones del contrato).

(el importe de la cuota, la tasa de interés, el costo financiero total y las condiciones del contrato). Validar los datos y confirmar.

Una vez aprobada la solicitud, el dinero se acredita en la cuenta del beneficiario. También existe la posibilidad de realizar el trámite con atención personalizada en una sucursal del Banco Nación.