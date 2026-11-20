País La Mañana tormenta Tormentas con granizo y lluvias de 70 a 100 mm: dónde rige la alerta naranja

El cuadro más complejo se concentra en el noreste, pero el mal tiempo no se queda quieto: la inestabilidad avanza y se desplaza hacia otras provincias. Agregar LM Neuquén a







Tormentas con granizo y lluvias de 70 a 100 mm: dónde rige la alerta naranja

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dispuso para este viernes alertas de nivel amarillo y naranja ante el avance de tormentas que impactará sobre sectores de siete provincias: Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

El cuadro más complejo se presenta bajo la alerta naranja, que abarca a la provincia de Misiones y a distintas áreas de Corrientes. Para esa región del noreste, el organismo climático pronosticó el desarrollo de fenómenos fuertes o severos, con intensa actividad eléctrica y caída de granizo de diferentes tamaños. Además, se estiman abundantes precipitaciones con acumulados de entre 70 y 100 milímetros, marcas que podrían ser superadas de forma localizada.

En paralelo, la alerta de nivel amarillo alcanza a Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y sectores de la provincia de Buenos Aires —con la aclaración de que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) queda fuera del aviso—, además de las zonas de Misiones y Corrientes que no están bajo advertencia naranja.