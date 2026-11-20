El cuadro más complejo se concentra en el noreste, pero el mal tiempo no se queda quieto: la inestabilidad avanza y se desplaza hacia otras provincias.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dispuso para este viernes alertas de nivel amarillo y naranja ante el avance de tormentas que impactará sobre sectores de siete provincias: Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.
El cuadro más complejo se presenta bajo la alerta naranja, que abarca a la provincia de Misiones y a distintas áreas de Corrientes. Para esa región del noreste, el organismo climático pronosticó el desarrollo de fenómenos fuertes o severos, con intensa actividad eléctrica y caída de granizo de diferentes tamaños. Además, se estiman abundantes precipitaciones con acumulados de entre 70 y 100 milímetros, marcas que podrían ser superadas de forma localizada.
En paralelo, la alerta de nivel amarillo alcanza a Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y sectores de la provincia de Buenos Aires —con la aclaración de que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) queda fuera del aviso—, además de las zonas de Misiones y Corrientes que no están bajo advertencia naranja.
En estos distritos se aguardan tormentas localmente fuertes, con copiosas lluvias en lapsos breves, descargas eléctricas frecuentes, ocasional granizo y ráfagas intensas, dejando registros lluviosos estimados entre los 30 y 70 milímetros.
El cronograma para este viernes
- Durante toda la jornada: Misiones permanecerá bajo alerta desde la mañana hasta el final del día.
- Por la mañana: el mal tiempo se hará sentir sobre Chaco, Santa Fe y Entre Ríos.
- Mañana y tarde: las tormentas afectarán durante el tramo diurno a Corrientes y Formosa.
- Tarde y noche: hacia la segunda parte de la jornada y el cierre del día, la inestabilidad se desplazará hacia la provincia de Buenos Aires.
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