CALF recepta hasta este jueves 19 de noviembre a los interesados en acceder al descuento en la factura de diciembre. Solo necesitás tu código de la boleta.

Tarifa Neuquina: cómo registrarse para pagar 30% menos de luz y el plazo que vence hoy

Los usuarios residenciales de la cooperativa CALF tienen plazo hasta hoy, día 19, para inscribirse en la Tarifa Neuquina y acceder a un 30% de descuento en la factura de diciembre. Si el registro se hace después de esa fecha, el beneficio recién se aplica el mes siguiente.

El programa fue formalizado mediante el Decreto 1909/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa , y busca corregir una inequidad histórica : los neuquinos pagaban algunas de las tarifas eléctricas más altas del país a pesar de que la provincia es una gran productora de energía.

"A partir del mes que viene, los neuquinos pagamos un 30% menos de la luz en cada una de las viviendas", afirmó Figueroa al lanzar el programa semanas atrás.

Cómo registrarse en la Tarifa Neuquina

El proceso es simple y se hace online. Solo hay que ingresar a neuquen.gob.ar/tarifaneuquina/, seleccionar CALF como distribuidora y completar el formulario con datos reales y verificables: nombre, DNI, teléfono, email y el código CALF que figura en la factura de luz.

Ese código aparece en el recuadro inferior de la boleta, debajo del detalle de consumo. Es importante tenerla a mano antes de iniciar el trámite.

El descuento aplica tanto al cargo fijo como a los cargos variables de la factura. No es transferible ni retroactivo, y solo está disponible para suministros residenciales. Cada titular puede inscribir un único suministro.

Más de 15 mil inscriptos en las primeras 48 horas

Cuando el programa abrió el registro a fines de octubre, 15.058 usuarios se anotaron en las primeras 48 horas, el equivalente al 15,5% de los usuarios residenciales habilitados de EPEN en toda la provincia.

El presidente del ente, Mario Moya, destacó que el proceso de inscripción es sencillo y que quienes necesiten ayuda pueden acercarse a las oficinas comerciales de EPEN.

Además de CALF, el beneficio alcanza a usuarios de otras cooperativas y distribuidoras de la provincia: COPELCO (Cutral Co y Plaza Huincul), CEEZ (Zapala) y CSPP (Plottier). En todos los casos, el programa rige para el consumo siguiente a la inscripción y será evaluado periódicamente en función de su alcance, impacto y condiciones presupuestarias.