La entidad renovó las condiciones de su línea “ +Autos con BNA ”. Hasta cuánto se puede solicitar y cómo tramitarla.

El Banco Nación bajó las cuotas de los préstamos para comprar un auto 0 km y usados: cuánto hay que pagar

En una buena noticia para quienes buscan cambiar de auto o acceder a su primer 0 KM , el Banco Nación renovó las condiciones de su línea de préstamos “+Autos con BNA” , destinada para la compra de un vehículo nuevo o usado , y bajó la tasa de interés . Así lo anunció la propia entidad a través de un comunicado.

Estos créditos permiten financiar hasta el 100% del valor de venta del vehículo, sin necesidad de realizar un anticipo y sin constituir una garantía prendaria, es decir, el auto no queda constituido como garantía de la operación. La iniciativa contempla tanto modelos 0 km como usados de hasta 10 años de antigüedad .

Además, el trámite se realiza directamente en las concesionarias adheridas , mediante un procedimiento completamente digital que evita tener que acercarse a una sucursal bancaria.

A través de estos créditos se pueden comprar tanto modelos nuevos como usados. Freepik

La nueva tasa de los préstamos para la compra de autos

Una de las últimas novedades es la reducción de la tasa de interés de la línea de crédito. Desde el 5 de noviembre, el Banco Nación ofrece una TNA fija del 25% en pesos para los clientes que cumplan con determinadas condiciones. Entre ellas se encuentran:

Cobrar su sueldo o jubilación en el Banco Nación .

. Tener vigente una tarjeta de crédito emitida por la entidad.

Contratar el seguro automotor a través del Banco Nación con Nación Seguros.

con Mantener vigente el seguro durante toda la vida del préstamo y adherir su pago al débito automático de una tarjeta de crédito del banco.

En caso de no cumplir con estas condiciones o decidan no adherir, los interesados pueden acceder a la financiación con la tasa general, que se ubica en el 46% TNA fija en pesos.

Para mostrar el impacto de la reducción de tasas, la entidad difundió un ejemplo de financiación de $15 millones a devolver en 36 meses. En ese caso, quienes accedan a la tasa preferencial del 25% TNA deberán afrontar una primera cuota de $662.022, con IVA incluido. En cambio, para quienes soliciten el mismo monto y plazo bajo la tasa general del 46% TNA, la primera cuota asciende a $895.841.

Esta línea de créditos permite financiar el 100% de un vehículo hasta $50 millones.

Cómo son los préstamos “+Autos con BNA”

Esta línea de préstamos personales del Banco Nación permite financiar el 100% del precio de compra de un vehículo nuevo o usado, incluido el IVA. En cambio, no incluye gastos adicionales como patentamiento, inscripción u otros costos relacionados con la operación. A través de estos créditos, se puede solicitar un monto mínimo de $1.000.000 y un máximo de $50.000.000.

En cuanto a los plazos, quienes elijan la modalidad en pesos con tasa fija pueden devolver el dinero en hasta 72 meses, equivalentes a seis años. También existe una alternativa de financiación en UVA, cuyo plazo máximo es de 60 meses. Además, el sistema de amortización utilizado es el francés, con cuotas mensuales. El pago se realiza mediante débito automático en una caja de ahorros a nombre del titular, que deberá contar con fondos suficientes en la fecha de vencimiento.

La propuesta contempla vehículos nacionales e importados, siempre que se encuentren dentro de las categorías habilitadas y se comercialicen en concesionarias adheridas al programa. Se incluyen automóviles, camionetas tipo pick-up y utilitarios.

El trámite comienza directamente en la concesionaria. Freepik

Cómo tramitar los préstamos del Banco Nación para comprar un auto

Una de las ventajas de esta línea es que no es necesario iniciar el procedimiento en una sucursal bancaria. La solicitud se realiza directamente en alguna de las concesionarias que participan del programa. El procedimiento incluye los siguientes pasos:

Acercarse a una concesionaria adherida : el interesado debe elegir un establecimiento que trabaje con la línea +Autos con BNA y presentar su DNI.

: el interesado debe elegir un establecimiento que trabaje con la línea +Autos con BNA y presentar su DNI. Consultar la financiación disponible: el vendedor verificará la oferta crediticia que el banco tiene habilitada para el solicitante y le informará los montos, las tasas y los plazos disponibles.

el vendedor verificará la oferta crediticia que el banco tiene habilitada para el solicitante y le informará los montos, las tasas y los plazos disponibles. Completar la solicitud: si el interesado decide avanzar, la concesionaria carga los datos personales y la información del automóvil que desea comprar.

si el interesado decide avanzar, la concesionaria carga los datos personales y la información del automóvil que desea comprar. Validar la identidad: el solicitante recibe un correo electrónico para realizar la validación biométrica y aceptar los términos y condiciones desde su teléfono celular.

el solicitante recibe un correo electrónico para realizar la validación biométrica y aceptar los términos y condiciones desde su teléfono celular. Obtener la aprobación: una vez completado el procedimiento y aprobada la operación, el banco envía un correo electrónico con el comprobante correspondiente.

La entidad destaca que la aprobación puede concretarse de manera inmediata una vez que la concesionaria finaliza la carga de los datos.