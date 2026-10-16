Banco Nación: cómo pedir hasta $50 millones en 72 cuotas y quiénes pueden solicitarlo en octubre 2026

La entidad financiera más grande del país actualizó su línea de préstamos de libre disposición . Quiénes pueden acceder y las condiciones.

El Banco Nación (BNA) actualizó en octubre 2026 su línea de préstamos personales de libre disposición que permite utilizar el dinero para lo que se desee, siendo una opción ideal en momentos donde muchos usuarios buscan financiamiento para cubrir gastos, pagar deudas, hacer refacciones o darse un gusto, como un viaje.

Se trata de la denominada línea Nación Libre Destino , que permite solicitar hasta $50 millones a devolver en 72 meses . Una de sus ventajas es que está disponible tanto para clientes de la entidad financiera como para quienes no lo son. La única diferencia estará en la tasa de interés y el Costo Financiero Total ( CFT ). Para acceder a estos créditos, los interesados deben cumplir con algunas condiciones.

A través de esta línea de créditos, los interesados pueden solicitar un mínimo de $1.000.000 y un máximo de $50.000.000 , con un plazo de devolución de hasta 72 cuotas (seis años). Los fondos se otorgan en pesos y se liquidan por sistema francés , donde se pagan cuotas fijas y constantes durante todo el plazo. Dichas cuotas se debitan automáticamente de la caja de ahorros del beneficiario.

El Banco Nación permite solicitar un mínimo de $1.000.000 y un máximo de $50.000.000.

En octubre 2026, la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en 71% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) es de 99,33%. Además, la entidad informó un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) del 129,27%. A modo de ejemplo, si se solicita un préstamo de $2.000.000 a devolver en 72 meses, la primera cuota tendrá un valor aproximado de $145.100, conformado por $120.250 de capital e interés y $24.850 de IVA.

El banco también contempla la posibilidad de renovar el préstamo después de cancelar al menos el 10% de las cuotas, siempre que el cliente mantenga un comportamiento de pago regular y se encuentre al día.

Quiénes pueden acceder a la línea Nación Libre Destino y los requisitos

Pueden acceder a esta línea de créditos las personas que trabajan y cuentan con ingresos demostrables, además de jubilados, pensionados y retirados que no perciben sus haberes en la entidad. En el caso de los trabajadores activos, la edad prevista para la cancelación del préstamo no debe superar el límite jubilatorio correspondiente a su régimen. También se exige una antigüedad laboral mínima, que cambia según la situación del solicitante.

La línea Nación Libre Destino contempla una devolución en hasta seis años.

Por su parte, los empleados de planta permanente necesitan acreditar seis meses en su trabajo actual y una continuidad laboral comprobable de un año. Y para trabajadores temporarios o contratados, el requisito es de dos años de antigüedad y contrato vigente.

En el caso de los monotributistas, se solicitan dos años de actividad desde la inscripción. Y los autónomos inscriptos en Ganancias deben acreditar al menos un año de ejercicio profesional o comercial bajo las condiciones previstas por el banco. Entre la documentación requerida se encuentran el DNI, comprobantes de domicilio y documentación que permita demostrar los ingresos, como recibos de sueldo, constancias laborales o registros de actividad.

Otra de las condiciones es que la primera cuota no debe superar el 30% de los ingresos mensuales del solicitante. Ante cualquier duda, los interesados pueden realizar sus consultas a través de la página oficial del Banco Nación o comunicándose directamente con una sucursal.

La primera cuota no puede superar el 30% de los ingresos mensuales del solicitante.

Cómo simular el préstamo y hacer la solicitud

Antes de comenzar el trámite, los interesados en sacar un crédito personal en el BNA tienen la posibilidad de acceder a un simulador disponible en la propia página web del banco. Solo es necesario ingresar a este link. Una vez corroborado todo lo necesario, se puede avanzar con la solicitud del préstamo siguiendo estos pasos: