Ya son 4000 los neuquinos que buscan construir su casa propia con un crédito provincial

Así lo confirmó el gobernador Rolando Figueroa, que destacó un esfuerzo compartido con la Municipalidad, a cargo del desarrollo de loteos con servicios.

El programa de créditos no bancarios para la construcción que gestiona el gobierno provincial, Neuquén Habita , ya acumula un total de 4 mil solicitudes en todo el territorio neuquino. Entre ellos se cuentan 1200 habitantes de la capital, que solicitaron la herramienta para edificar o ampliar su casa propia.

“En los préstamos para las viviendas, ya tenemos registradas 4.000 personas que han solicitado créditos, de las cuales 1.200 son de nuestra capital”, informó este jueves el gobernador Rolando Figueroa, durante un acto en la ciudad de Neuquén en el que se anunció un programa de 125 obras para llevar servicios a los barrios capitalinos.

Figueroa destacó que el programa permite que cada beneficiario gestione su propio proyecto de vivienda. Explicó que a quienes accedan a los Créditos Hipotecarios Provinciales “se les va a otorgar un préstamo no bancario para que cada persona contrate al arquitecto que quiera, haga el formato de vivienda que quiera, le compre al corralón que quiera y le pague al constructor que quiera”.

El gobernador destacó el número de inscriptos en la capital, y consideró que la cifra se basa en las herramientas de acceso a loteos en la ciudad de Neuquén. “Es muy importante porque 1.200 nuevas familias de Neuquén van a poder tener acceso a su vivienda”, dijo y destacó la tarea de la municipalidad para generar terrenos. “Ahora nosotros podemos financiar la vivienda de esos lotes con servicios. Estamos colaborando y trabajando en equipo”, finalizó.

Sebastián Fariña Petersen

Cómo funciona el programa Neuquén Habita

Desde la puesta en marcha del programa, se registra un fuerte impacto en toda la provincia. Los préstamos se sostienen íntegramente con recursos provinciales y bajo un modelo basado en el principio de recupero solidario. De este modo, el pago de las cuotas retorna al Fondo Neuquino para la Vivienda, garantizando la sustentabilidad del sistema y permitiendo que más personas accedan a su casa propia en el futuro.

Las líneas crediticias se estructuran en dos modalidades principales. La línea de construcción tiene un financiamiento del 100% del proyecto para vivienda única con un monto de hasta 150 millones de pesos. Mientras que la línea de ampliación y refacción está destinada a mejorar u optimizar inmuebles existentes y cuenta con un tope de asistencia de hasta 75 millones de pesos.

Ambas opciones ofrecen esquemas de cuotas previsibles y accesibles. Los préstamos cuentan con el soporte y la asistencia técnica del Banco Provincia del Neuquén (BPN) para su canalización administrativa.

Entre los requisitos fijados para la postulación se contempla: tener entre 18 y 65 años, contar con residencia acreditada en la provincia, estar inscriptos en el Registro Único Provincial de Vivienda (Ru.Pro.Vi), poseer titularidad del terreno mediante escritura y no registrar antecedentes en el Registro de Deudores Alimentarios ni en el de Violencia Familiar.