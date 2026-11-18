Valentina Cervantes recorrió su vivienda junto a Marley y reveló cómo es la vida familiar en el exterior , con algunos detalles de sus costumbres argentinas.

Valentina Cervantes sorprendió al mostrar parte de su intimidad familiar durante una recorrida por la casa que comparte con Enzo Fernández y sus dos hijos en Inglaterra. La influencer recibió a Marley y abrió las puertas de una propiedad que se destaca por su arquitectura moderna , sus amplios ambientes y los detalles pensados para la vida cotidiana de la familia.

Durante la visita televisiva, mostró diferentes sectores de la residencia, desde una espaciosa cocina hasta una despensa repleta de productos. También dejó ver uno de los espacios favoritos de los más chicos: una casa del árbol equipada con estufa , preparada para que puedan disfrutarla incluso durante los días de bajas temperaturas.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la propiedad fueron sus enormes ventanales , diseñados para aprovechar al máximo la luz natural. La claridad atraviesa los distintos ambientes y acompaña una decoración de estilo contemporáneo , con espacios amplios y funcionales. En el exterior, la vivienda cuenta con un jardín y una pileta climatizada .

Sin embargo, Cervantes reconoció que no siempre pueden aprovechar esta instalación como quisieran debido al clima británico y a los compromisos deportivos de Enzo Fernández durante los meses de verano. La casa también tiene una particularidad que refleja la dinámica familiar: un espacio de juegos para los niños.

La particular razón por la que Enzo Fernández cambia de casa frecuentemente

Durante la charla con Marley, Valentina también habló sobre las mudanzas que forman parte de su vida en pareja. Según explicó, los cambios de residencia son habituales porque al futbolista le gusta renovar los espacios en los que viven. La influencer contó que Enzo sostiene que mudarse permite renovar las energías de toda la familia, por lo que instalarse en una nueva propiedad forma parte de una dinámica que ya tienen incorporada.

Los productos argentinos que no pueden faltar en su despensa

Vivir en Inglaterra también implicó adaptar algunas costumbres y reorganizar la rutina familiar. Entre los cambios cotidianos, Cervantes mencionó la necesidad de acostumbrarse a conducir con el volante del lado contrario y ajustar los horarios de los chicos. Sin embargo, hay tradiciones que la familia busca mantener a pesar de la distancia.

Una de ellas está relacionada con la comida: la despensa de la casa conserva productos argentinos que llevan desde su país para seguir disfrutando de sabores conocidos. Entre los infaltables aparecen la harina y los fideos para sopa, ingredientes que permiten mantener algunos hábitos de la cocina argentina en medio de la vida en el exterior.