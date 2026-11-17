Jimena Barón vivió un momento especial, junto a su pareja Matías Pelleiro , en la casa a la que se mudó con su familia. Inesperado, al punto tal de enlazarlo con un posible "mensaje de Dios". En las últimas horas compartió un video en sus redes sociales donde le contó a sus seguidores la experiencia sorpresiva que vivió.

Mientras hacía una recorrida por la nueva casa donde empezará una vida con su familia, contó detalles que fueron relacionado con la mística: "Cuán rápido uno se acostumbra a las cosas, ¿no? Yo me acordaba el día que vinimos a ver la casa y sentimos que era 'la casa de nuestros sueños', pero no sabíamos si la íbamos a poder comprar, si nos iban a aceptar la oferta económica, era como un sueño", comenzó contando.

En continuidad con su relato, contó: "Recién tuve mi momentito con los pajaritos y el pasto, yo quería pasto y no irme de capital, un montón de cosas que decía 'uy, qué difícil', y se nos dio tan fácil, con mucho trabajo detrás. Pero la casa, el barrio, el pasto, de una manera tan mágica, tengo una historia para contarles de una cosa que me pasó, después se las cuento. Pero nada, estoy acá apreciando y agradeciendo y tratando de no normalizar cosas espectaculares que me pasan".

La increíble historia

"Nosotros vinimos en esta casa. Honestamente, pensaba que estaba muy fuera de mi alcance económico. Terminó no siendo tan así. No importa, por trabajos, cosas que me salieron, todo se dio para que sea posible. Tampoco sabía cuál era la situación de mi marido, y de repente era otra, y lo logramos", comenzó contando.

Luego, reveló: "Yo sentía que esta casa era la casa de mis sueños, que tenía que comprarla, pero tenía mucho vértigo. Estábamos en diciembre para irnos a Quequén, momento del año donde uno piensa que el año ya terminó, y nada más grandilocuente va a suceder".

Luego agregó: "Estaba hablando con mi mamá de que sentía que esta casa era para mí, pero que no sabía qué hacer, y yo me meto la mano en un pantalón que tenía, pantalón que encima no es mío, era de Momo, pero yo estaba muy flaca posparto, y me entraba en los pantalones de mi hijo, y había una tarjeta en el pantalón".

"Un momento, un mensaje de Dios", reveló haber dicho y sumó: "Cuando saco la tarjeta, era un salmo, y yo lo leo, no voy a decir cuál es porque van a saber de cuál estoy hablando, y si les cuento de cuál estoy hablando, el número del salmo terminó siendo la dirección de esta casa".

Además, contó que antes de conocer el domicilio, su madre le había enviado una foto en esa cuadra y ella le había confesado que quería vivir en esa zona, pero sin certezas de que sucedería. Para cerrar, reflexionó: "En la vida pasan cosas malas y cosas buenas, uno tiene que vivir agradecido y decir 'yo de lo no bueno no me puedo quejar, porque hay mucho de lo bueno', esa es ya hace tiempo mi manera de vivir, y decir 'bueno, está bien, tocó esta', pero también tocan las otras, y creo que así es la vida".