Romance bomba: tras llorar por Lourdes Sánchez, revelaron con quién estaría el Chato Prada
Ángel De Brito afirmó que el productor está saliendo con una figura del mundo del espectáculo. Qué dijeron los protagonistas sobre las versiones.
El Chato Prada atraviesa un momento particular de su vida, intentando superar el fin de su larga relación con Lourdes Sánchez, figura de la televisión que ya confirmó un nuevo romance. Pareciera que para el productor televisivo no es una tarea fácil, al punto tal de haber confesado que siempre fue el amor de su vida a pesar de que la correntina ya transita su propio camino con un nuevo novio.
Sin embargo el mundo del espectáculo se vio confundido por una inesperada revelación hecha por el exitoso periodista Ángel De Brito, quien suele tener información de primera mano. A través de sus redes sociales lanzó una noticia bomba que resonó en torno al productor televisivo y que involucra a una colega suya.
¿Nuevo romance para el Chato Prada?
Ángel abrió su cuenta de X, y publicó una información que hizo ruido: “Romance confirmado. El Chato Prada y Pilar Smith ”, escribió acompañando la confirmación con una fotografía de ellos juntos en un evento. Sin embargo, no es una foto real, sino que estaría hecha con IA según el propio Prada, quien confesó que la figura es de Lourdes. De esta manera, quienes seguían de cerca el tema, se vieron sorprendido por la confesión del periodista.
Qué dijo el Chato sobre esta revelación
Sin embargo, el histórico productor participó del programa Toti 910 en radio La Red y rompió el silencio sobre la información, con la propia Smith cara a cara: "Están locos, ¿qué le pasó a Ángel?", dijo entre risas Prada.
"No puedo creer lo que generó mi llegada a América, te juro es increíble este año", dijo Pilar en su relato frente a él. En medio de esa revelación, la periodista confesó que está conociendo a alguien.
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