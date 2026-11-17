Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la atención por una noticia vinculada a su vida privada. Después de su separación de Milett Figueroa, el conductor inició una nueva etapa sentimental y decidió compartirla públicamente a través de sus redes sociales.

La confirmación despertó curiosidad entre sus seguidores, que comenzaron a buscar información sobre la mujer que lo acompaña. Se trata de una entrenadora personal de 37 años que construyó su camino profesional alrededor del bienestar físico, aunque también tiene una faceta artística que muestra en sus plataformas digitales.

Antes de que el vínculo se hiciera público, algunas publicaciones habían despertado sospechas entre los usuarios de las redes sociales. Durante octubre, Tinelli y Ágata Lescano compartieron imágenes de una merienda y varios seguidores advirtieron similitudes entre los muebles y la vajilla que aparecían en ambas fotografías.

Las especulaciones llegaron a su fin el lunes 16 de noviembre, cuando el conductor publicó diferentes historias de Instagram y confirmó que está en pareja con la entrenadora. A partir de ese momento, la atención se concentró en conocer más sobre la mujer que conquistó al empresario y conductor televisivo.

Lescano es campeona de bikini fitness y tiene su propio emprendimiento

En Instagram, Lescano cuenta con más de 27 mil seguidores y comparte contenidos relacionados con el entrenamiento, las competencias deportivas y su vida cotidiana. En su perfil se presenta como campeona argentina y sudamericana de bikini fitness. Además, impulsa una propuesta que denomina “fitness consciente para mujeres reales”, enfocada en incorporar la actividad física y los hábitos saludables a las rutinas diarias.

También creó BAL, sigla de Beyond All Limits, un proyecto vinculado al bienestar y el entrenamiento. Según contó al presentar su emprendimiento, la iniciativa nació después de atravesar importantes cambios personales, entre ellos una separación, la maternidad y su regreso a la Argentina junto a su hijo: “Después de convertirme en mamá y atravesar una separación que cambió mi vida, tuve que empezar de nuevo”, relató.

En ese proceso, el deporte ocupó un lugar fundamental y terminó convirtiéndose en su vocación: “Competí, cambié mi cuerpo, mi mente y mis hábitos. Descubrí una disciplina que me transformó por completo y, sin buscarlo, encontré mi vocación”, explicó.

La faceta musical de la nueva pareja de Marcelo Tinelli

Más allá de su recorrido deportivo, Ágata Lescano tiene otra pasión: la música. La entrenadora canta y toca la guitarra, dos actividades que también forman parte del contenido que comparte en sus redes sociales. Entre sus publicaciones se encuentra una interpretación de “La Cañada”, canción de Los Pérez García.

Al referirse a su vínculo con el arte, expresó: “Desde muy chica entendí que no podía vivir una vida vacía de pasión. Siempre fui detrás de aquello que me hacía sentir viva”. Por otra parte, suele mostrar momentos junto a su hijo de 12 años, con quien regresó al país luego de su separación.

Finalmente, el cronista Mariano Coste aseguró en redes sociales que Lescano había mantenido una relación sentimental con Sebastián Cardero, baterista de Los Piojos. De esta manera, la nueva novia de Marcelo Tinelli combina su actividad como entrenadora, sus proyectos vinculados al bienestar y una fuerte conexión con la música.