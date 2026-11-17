La modelo se mostró feliz de anunciar su embarazo y contó para cuándo está previsto el nacimiento. Los detalles.

Sofía Jujuy Jiménez enterneció al mundo del espectáculos luego de confirmar que está embarazada y espera por su primer hijo, que será fruto de la relación con Gustavo Qüerio Hormaechea. Una noticia que la tiene feliz y, a su vez, atenta al proceso que para ella es una novedad.

En diálogo con el medio LAM ahondó en detalles de cómo concibió a la críatura. “Pasaron los tres meses y el bebé está bien. La fecha de nacimiento es para el 25 de mayo, muy patriota. No sé el sexo aún”, comenzó revelando en su detalle.

“El embarazo fue una sorpresa. No me imaginé que iba a ser tan pronto. Él vivía en Salta y hace tres meses que estamos viviendo juntos en Buenos Aires. ¡Y estoy de tres meses embarazada! Fue un regalo de Diosito”, comenzó a contar.

Luego, sumó detalles sobre la experiencia: “Me di cuenta de que no me estaba viniendo, y me remonté a cuándo había sido la última vez y dije: ‘Ay, Bariloche’. Fue un ‘reencontronazo’ que tuvimos porque no nos habíamos visto todo un mes”.

“Me daba miedo hacerme el Evatest porque había muchas posibilidades”, dijo sobre los miedos y agregó sobre la charla que había tenido con su pareja: "Ya habíamos hablado el tema, siempre supimos que uno iba a ser el papá y el otro la mamá de nuestros hijos. Yo lo veo con sus sobrinos, que tiene locura, y dije: ‘Él va a ser el papá’”.