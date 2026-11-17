Sofia "Jujuy" Gimenez confirmó la noticia con un emotivo álbum en Instagram , donde mostró las primeras ecografías y compartió su felicidad junto a su pareja.

Sofía “Jujuy” Jiménez atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. A sus 35 años, la modelo y conductora decidió compartir con sus seguidores una serie de imágenes y videos que reflejan una etapa muy importante de su presente personal.

Entre recuerdos, emociones y mensajes cargados de amor, dejó ver algunos de los instantes que marcaron este nuevo capítulo. La publicación no tardó en generar repercusiones en las redes sociales , donde recibió numerosas muestras de cariño de sus seguidores y de distintas figuras del espectáculo.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo confirmó que espera su primer hijo junto a Gustavo Qüerio Hormaechea . Para comunicarlo, eligió un álbum con fotografías y videos que recorren diferentes momentos desde que conoció la noticia: “ Soñé tanto con este momento . No puedo creer que está sucediendo ”, escribió Jujuy en el comienzo de su publicación. Además, describió la llegada del bebé como “ el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo ”.

Entre las postales se destacó una imagen en la que aparece sosteniendo el test de embarazo, acompañada por el recuerdo de aquella primera reacción al conocer el resultado: “Ese momento en el que de verdad no estás entendiendo nada, shock total”, relató. Otro de los registros que compartió fue el de la primera ecografía. Allí recordó la emoción que sintió al escuchar por primera vez los latidos de su bebé: “La primera vez que escuchamos tu corazoncito, mi vida, no me lo olvido más”.

Las primeras ecografías y una dedicatoria especial a su novio

La comunicadora también contó cómo vive los controles médicos y los cambios que experimenta durante la gestación. Según explicó, cada visita al médico representa una oportunidad para tomar dimensión de lo que está sucediendo: “Los días de ecografías son los momentos donde me acuerdo y me cae la ficha de lo que tengo adentro”, expresó.

En otra parte del álbum, Jujuy le dedicó un mensaje especial a su pareja, con quien proyecta esta nueva etapa familiar: “Armar una familia con vos, mi amor, fue mi sueño desde el día que te conocí”, manifestó. Además, publicó una fotografía en la que mostró su pancita y dejó en evidencia la emoción que le generan los cambios físicos del embarazo: “Es imposible mirarme al espejo y no emocionarme”, agregó.

El anuncio también incluyó un recuerdo familiar: el momento en que le contó la noticia a su mamá. La modelo reveló que ya estaba embarazada cuando realizó la caminata a Luján, una experiencia que tuvo un significado especial para ella: “Fue súper especial, fuimos a agradecerle a la Virgencita”, recordó.

Sofi "Jujuy" Gimenez contó detalles de su embarazo: cómo fue y en que fecha se agrandará su familia

La periodista e influencer recordó con humor cómo comenzó a sospechar que podía estar embarazada. “Me di cuenta de que no me estaba viniendo, y me remonté a cuándo había sido la última vez y dije: ‘Ay, Bariloche’. Fue un ‘reencontronazo’ que tuvimos porque no nos habíamos visto todo un mes”, relató al reconstruir aquel encuentro con su pareja.

Sin embargo, reconoció que confirmar sus sospechas no era algo que enfrentara sin nervios, ya que contemplaba seriamente la posibilidad de que el resultado fuera positivo. “Me daba miedo hacerme el Evatest porque había muchas posibilidades”, confesó.

Durante el tercer mes de gestación, Sofía “Jujuy” Jiménez también se refirió al vínculo que mantiene con Gustavo y a los proyectos familiares que habían conversado antes de recibir la noticia. En ese sentido, aseguró que desde hacía tiempo imaginaba que él sería el padre de sus hijos: “Ya habíamos hablado el tema, siempre supimos que uno iba a ser el papá y el otro la mamá de nuestros hijos”, recordó. Además, agregó detalles sobre su gestación: “El bebé está bien. La fecha de nacimiento es para el 25 de mayo, muy patriota. No sé el sexo aún”, contó con la emoción a flor de piel durante una entrevista.

Quién es Gustavo Qüerio Hormaechea, su pareja

La historia de amor entre Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea se hizo pública a comienzos de 2026. Durante el brindis de Año Nuevo, la conductora compartió un video junto a él y sorprendió a sus seguidores al confirmar que había vuelto a enamorarse: “Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar”, escribió en aquella oportunidad, en una publicación que terminó con un beso entre ambos.

Hasta ese momento, el empresario se había mantenido alejado de la exposición mediática y su identidad era desconocida para buena parte del público. Sin embargo, con el correr de los meses comenzaron a compartir fotografías de viajes, encuentros familiares y diferentes momentos de su vida cotidiana.

Oriundo de Salta, Gustavo está al frente de Conejo Negro, una marca de indumentaria urbana que comercializa prendas, gorras y accesorios. También tiene una historia vinculada al deporte: durante varios años jugó al rugby en el Jockey Club de Salta y es hincha de Boca Juniors, una pasión que comparte con la modelo. Aunque mantiene un perfil bajo en redes sociales, suele publicar imágenes de sus viajes y reuniones familiares, además de fotografías junto a su hermana y sus sobrinos.