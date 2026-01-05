Sofía "Jujuy" Jiménez sorprendió a todos con su nuevo novio: a qué se dedica

Fin de año fue el momento perfecto para que Sofía Jujuy Jiménez diera a conocer a toda su comunidad quién es su nuevo amor. La modelo e influencer presentó oficialmente a Gustavo Hormaechea como su pareja y lo hizo en medio del brindis de Año Nuevo.

De origen salteño, Gustavo está muy lejos del círculo mediático aunque ahora está vinculado a la modelo y no podrá evitar las miradas y la atención en la escena de los medios de comunicación.

Con un perfil muy bajo, el joven es jugador de rugby en el Jockey Club Salta , una de las entidades más reconocidas de la región. El joven es fanático de Boca Juniors y suele asistir a los partidos del club en la Bombonera.

Sofía Jujuy Jimenez

Sin embargo, no es su única profesión ya que el nuevo amor de Jiménez también es dueño de una marca de indumentaria Conejo Negro, dedicada a la moda urbana con prendas de estilo clásico, diseños estampados y una línea de accesorios entre los que sobresalen gorras y gorros.

Hormaechea es fanático de los viajes y en sus redes sociales suele compartir imágenes de algunos de sus destinos elegidos como Bali, Ámsterdam, Tenerife y Londres.

Sofia Jujuy Jimenez y su nuevo novio

Por qué llora Sofía Jujuy cuando sube a un avión

Sofía Jujuy Jiménez atraviesa un presente tan intenso como inspirador. En los últimos meses, su agenda estuvo marcada por viajes y emociones fuertes: desde el Caribe, donde recorrió las playas de San Martín, hasta Chile, donde paseó junto a su padre por Valparaíso; luego pasó por Miami para alentar a Boca, y tras un paso por España, finalmente aterrizó en París, el destino que más la movilizó emocionalmente.

“En los aviones siempre lloro, no sé si porque estaré más cerca de Diosito, o porque estoy en modo avión literal y me desconecto de todo y me conecto conmigo”, confesó en sus redes apenas se sentó en el avión rumbo a Francia. Esa frase, acompañada de una imagen suya con lágrimas en los ojos, fue el preludio de una experiencia muy especial.

Lejos de tratarse de un viaje más, la llegada a París representó para la modelo y conductora la realización de un sueño largamente postergado. “Porque tiene mucho sentido y significado para mí estar acá”, escribió visiblemente emocionada. Sofía reveló que había postergado esa visita durante años, por una razón que en su momento parecía romántica, pero que hoy resignifica con una nueva mirada. “Siempre que venía a Europa lo dejaba pasar porque tenía en la cabeza que quería venir con mi amor, con el amor de mi vida”, confesó.

Sofía Jujuy 1.jpg

Esa fantasía se vio frustrada hace dos años, cuando tenía todo planeado para visitar la capital francesa junto a su entonces pareja. “Hace dos años, yo tenía todo planeado, tipo de cosas que hacer, había hablado con una amiga mía francesa, me habían recomendado cosas porque yo estaba esperando para que venga mi novio de ese momento. ¿Bueno, muchos se acuerdan eh? Y que al final pasaron cosas feas, entonces se suspendió todo París”, recordó.