Lizy Tagliani no se anduvo con vueltas y apuntó contra su compañera de MasterChef Celebrity , la locutora Edith Hermida , de intentar usarlos en su propio beneficio.

Bastó que Wanda Nara se acercara a su isla para que la humorista y conductora, en segundos, se despachara contra su compañera del reality culinario.

"Ay, ojalá que hayas terminado, porque quiero hablar de todo con vos", dijo Wanda Nara a modo de pie para iniciar la charla con Lizy Tagliani . "Yo voy a contarte un secreto", disparó la participante sin muchas vueltas. Y comenzó relatando: "Fui a tirar una buena onda, así como 'bueno, calmate, tranqui, no pasa nada' y me dijeron 'no te preocupes por mí, chiquita'".

En los insert, Lizy amplió su indignación ante la actitud de su compañera, Edith Hermida, que, hasta el momento, no había mencionado su nombre. "Ya la gente se empieza a perseguir, se cree que uno se va a levantar y tiene puñales en la espalda", señaló. Frente a Wanda, Lizy imitó en forma de burla a la persona de la que hablaba y repitió: "'Linda, no te preocupes por mí', me dijo 'yo puedo, me arreglo sola'. ¡Quedé helada!"

Y sumó en la entrevista personal: "A mí no me importa, yo digo el nombre, pero no tiene sentido, porque estamos todos conviviendo". Luego de reconocer que hay internas y divisiones entre los participantes del reality de cocina. Ahí fue cuando, la humorista reveló de quién estaba hablando: "Están las divinas y las 'conchudith'".

El dardo a la locutora

Enseguida, Lizy Tagliani explicó: "Porque Edith nos manda mensaje para armarse sus previas. Entonces, nos digita". Sorprendida, Wanda preguntó: "Ah, pero ¿es todo armado lo que hace? pensé que era fluido, natural". Envalentonada, la humorista explicó indignada lo que proponía Hermida y fue más allá. Mostró un chat del Whatsapp grupal donde su compañera escribió: "Les voy la dar la data para mi apodo Conchudith".

La reflexión de Lizy fue contundente: "Quiere que nosotros le montemos el personaje para que ella eleve, dice que después gana y nos reparte la plata". Y cerró con una frase lapidaria que generó revuelo en la red: "Nos está usando para armar su carrera".

El error viral de Lizy Tagliani

Lizy Tagliani compartió un video particular en sus redes sociales con una historia particular que hizo estallar de risas a todos sus seguidores. Lo que quiso ser un gesto hermoso para su hijo Tati, a quien adoptó junto a su esposo, Sebastián Nebot, terminó convirtiéndose en un blooper.

“Todos amamos a Messi, ¿verdad? Estamos fanatizados, amamos a nuestro equipo argentino, no hay duda. Estamos ahí acompañando y haciendo el aguante”, dijo con entusiasmo en la filmación donde compartió la historia. Por otra parte, dejó en claro que quiso sorprender con la compra de un objeto: “Yo, como buena madre, me fui hoy a comprarle el equipo de la Selección y la remera de Messi a mi hijo, Tati”.

Sin embargo, hubo un detalle que se convirtió en error y la expuso: “Antes de ser mami, fui trava”. A esta situación la relacionó con su historia de vida: “Pero travas de las de antes. De las que no sabíamos nada de fútbol, de las que solo mirábamos los partidos para mirarle las piernas a Maradona con ese short que le quedaba espectacular”.

Al ver el local con los colores celeste y blanco, Tagliani tomó una camiseta, la compró y se la llevó a su casa. “Se lo mostré a Sebastián re contenta... Y bueno, ahí me explicó todo”, contó aunque la historia tendría un giro inesperado: lejos de comprar la camiseta del seleccionado, adquirió una prenda del Racing Club de Avellaneda.