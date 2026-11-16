Marcelo Tinelli, enamorado de nuevo: quién sería su nueva novia

El conductor televisivo mostró en sus redes sociales un almuerzo junto a una persona que ya fue oficializada, en su círculo, como su novia. El momento que compartieron.

Marcelo Tinelli va por la revancha en el amor. Luego de las últimas relaciones que tuvo con la modelo Guillermina Valdés y posteriormente con Milett Figueroa, pareciera que el histórico conductor televisivo habría iniciado una relación amorosa con una figura con menor trascendencia en el mundo del espectáculos.

Ya no lo ocultan. Marcelo aprovechó el domingo para hacer una salida a un restaurante cerrado para ellos en La Paternal, donde disfrutaron junto a su nueva novia y un grupo de amigos de la persona que estaría iniciando el vínculo. Según allegados al conductor y a ella misma, en su circulo fueron presentados como novios.

Se trata de Ágata Lescano, entrenadora personal del conductor por lo que comparte una rutina física diaria. Es exfisicoculturista y está alejada del círculo mediático en el que está acostumbrado a manejarse el conductor.

Es madre de un niño de doce años, misma edad que Lolo, quien también tiene esa edad. Este dato puntual habría hecho aún mejor la decisión de iniciar un vínculo, que aún no fue confirmado públicamente por ambos a pesar de las imágenes juntos.

Ágata Lescano, en fotos

La chicana de Marcelo Tinelli al enterarse de que Santiago del Moro conducirá el "Bailando con las Estrellas"

Hace algunas semanas se dio a conocer que Santiago del Moro, conductor estrella de Telefe, está preparando un nuevo ciclo para debutar en el canal de las pelotas en 2027 y que despertó polémica debido a que se trata de Bailando con las Estrellas, la versión inglesa del certamen, y Marcelo Tinelli recurrió a la ironía para referirse a su colega.

Un movilero de SQP encontró al histórico conductor del Bailando por un Sueño en la presentación de la tercera temporada de LOL Argentina y le preguntó si estaría dispuesto a volver con el reality para competirle a Del Moro.

La palabra de Marcelo Tinelli

“Nosotros estamos preparando un Bailando también para la tele. Así que cuando vi que lo estaba preparando en Telefe con otro formato… Nosotros estamos preparando un Bailando ya hace un tiempo, hasta tenemos visto el estudio, todo”, reveló Marcelo Tinelli, que este año vio frustrado su regreso a la TV para festejar los 20 años de su ciclo.

“Para mí el Bailando es un formato multiplataforma, no solamente para la tele, para mí es un mundo digital, es un mundo de streaming. Si lo hace bien, para mí es un formato espectacular. Más allá de que después lo concretemos o no, hay un trabajo de preproducción hecho hace más o menos dos meses, así que habrá dos certámenes de baile”, advirtió el reconocido conductor.

“¿Y qué te parece esto de que agarren la idea de un formato que hiciste tanto tiempo y se haga en otro canal?”, quiso saber el cronista. “Si les gusta la idea, me parece bueno. Me gusta ser inspirador de situaciones”, dijo Marcelo, que recordó cuando Susana Giménez le dijo a él que tenía un programa igual al de ella y rebautizó su productora de ese entonces como “Ideas de Su”.

Sin embargo, la confesión de Marcelo llegó cuando le preguntaron si aceptaría ponerse al frente del Bailando con las Estrellas en lugar de su versión, más mediática. “Sí, me encantaría, por supuesto. Pero entiendo que Santiago es una persona muy cercana hoy a Telefe. Me parece perfecto. Es el conductor más importante que tiene el canal hoy. Está muy bueno que lo conduzca él”, cerró Tinelli.