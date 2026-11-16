Wanda Nara lo volvió a provocar a Icardi: la foto hot junto a su novio Martín Migueles

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena en las redes sociales después de compartir una fotografía muy sensual junto a su novio, Martín Migueles. La publicación no pasó inadvertida y llegó en medio de los recientes movimientos de Mauro Icardi, quien también había mostrado su intimidad con la China Suárez desde la pileta de la Casa de los Sueños.

La conductora de MasterChef Celebrity eligió sus historias de Instagram para compartir una postal de domingo que rápidamente despertó comentarios entre sus seguidores. Sin embargo, el contexto en el que apareció la imagen volvió a alimentar las interpretaciones sobre la disputa que mantiene con su expareja.

En la fotografía, Wanda aparece recostada boca abajo, tomando sol y luciendo una bikini ultracavada . Detrás de ella se encuentra Martín Migueles , quien utiliza la cola de su pareja como almohada mientras disfruta del momento de descanso .

La mediática no acompañó la postal con ninguna frase, sino que eligió una serie de emojis de barcos, palmeras, mariposas, corazones, peces y trajes de baño para completar la publicación. Horas antes, la conductora había compartido otra imagen disfrutando del sol junto a su hermana, Zaira Nara. Poco después, fue el turno de Mauro Icardi de mostrar cómo pasaba el domingo con su pareja.

El posteo de Mauro Icardi y la China Suárez que encendió las comparaciones

Desde la pileta de la Casa de los Sueños, el futbolista publicó un carrusel de fotografías en el que se mostró junto a la China Suárez. En una de las imágenes, la actriz apareció en bikini mientras posaba sobre un inflable. El delantero acompañó las fotografías con una frase en inglés: “Sunday mood, do not disturb” (Estado de ánimo de domingo, no molestar). Las publicaciones de ambas parejas generaron todo tipo de reacciones y volvieron a poner el foco en la particular dinámica que mantienen sus protagonistas en las redes sociales.

Una semana marcada por los cruces y las polémicas

Los posteos llegaron después de varios días de tensión entre las dos parejas, con cruces que trascendieron el ámbito privado y tuvieron repercusión en los medios de comunicación. Durante la última semana, también se difundieron dos videos en los que Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron en la Casa de los Sueños. En ese escenario, la nueva fotografía de la conductora junto a Martín Migueles sumó otro capítulo a la disputa que continúa generando repercusiones y que tiene a las redes sociales como uno de sus principales escenarios.