Pampita acampó en Luján a la espera de la última misa del papa León XIV

La modelo cumplió con su palabra y compartió en sus redes sociales la llegada a la Basílica de Luján donde participará de la misa del sumo pontífice.

Pampita cumplió con su palabra y participa junto a miles de fieles de uno de los momentos más históricos de la Argentina. La modelo compartió en sus redes sociales una serie de imágenes de su llegada a la Basílica de Luján de cara a lo que será la última misa del papa León XIV en la Argentina.

Tras el encuentro con los jóvenes en el barrio porteño de Palermo donde participaron más de un millón de personas, el sumo pontífice protagonizará la última jornada en Luján antes de emprender viaje a Lima, Perú donde estará hasta el próximo lunes 16 de noviembre cuando volverá al Vaticano en Roma.

La modelo no quiere perderse nada de la visita de León XIV y tras recibir críticas por haber estado en las primeras filas en lo que fue la primera misa en el Monumento a los Españoles sobre Avenida del Libertador el pasado lunes, mostró su acampe a pocos metros de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

A las 3.13 de la mañana de este miércoles, Pampita compartió la primera imagen mostrando el ingreso a Luján y luego con una selfie en la que se muestra rodeada de otros fieles. Sin más palabras, la modelo le hizo frente a las críticas que recibió días atrás cuando participó como invitada VIP en la misa oficial junto a otros famosos como Yanina Latorre, Valeria Massa y Florencia de la V. Es que la empresaria había confirmado que acamparía a la espera del encuentro aunque no detalló que se trataría de Luján.

No es la primera vez que la modelo participa de los encuentros en Luján ya que en octubre pasado fue parte de la peregrinación junto a un grupo de amigas.

Para coronar este momento, a las 4.43 subió una nueva imagen en sus historias de Instagram donde tiene más de 8,1 millones de seguidores con la Basílica de Luján de fondo.

Las últimas horas del papa en Argentina

El papa León XIV se despedirá de la Argentina con una masiva misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján donde los fieles están en vigilia desde hace 48 horas. Ni la amenaza de lluvia moverá a los católicos de la oportunidad de despedir al sumo pontífice.

Tras concentraciones multitudinarias tanto en CABA como en Córdoba, el Papa compartirá sus mensajes al pueblo argentino este miércoles en el marco de un feriado con alcance a la provincia de Buenos Aires. La decisión está vinculada con la actividad que el jefe de la Iglesia Católica tiene programada en Luján, donde celebrará una misa, a partir de las 10, en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján antes de partir hacia Perú.

La programación del miércoles se pondrá en marcha en las primeras horas del día con la actuación del Ballet Sumampa y del músico Luciano Pereyra, en paralelo con la transmisión de la visita que León XIV realizará a la cárcel de Devoto. Posteriormente, la imagen original de la Virgen de Luján será trasladada al atrio exterior para presidir la celebración litúrgica.

La ceremonia será una de las últimas actividades de León XIV en la Argentina. Según el cronograma oficial de la Santa Sede, el Pontífice también visitará este miércoles a las 8 en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto antes de trasladarse a Luján y emprender su viaje desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.