El conmovedor adiós de Colón a Marcos Camino, fundador de Los Palmeras e ícono sabalero

El club santafesino recordó al ícono con imágenes de la inolvidable actuación del grupo en la previa de la final de la Copa Sudamericana 2019.

El mundo de la cumbia y del fútbol argentino se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Marcos Camino a los 76 años en la ciudad de Santa Fe. El emblemático músico, reconocido por ser uno de los fundadores y el histórico acordeonista del popular grupo Los Palmeras, mantenía además una profunda y pasional identificación con el Club Atlético Colón.

Ante la triste noticia, la institución rojinegra emitió un emotivo comunicado a través de sus redes oficiales para despedir al artista. "El Club Atlético Colón lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Marcos Camino, histórico integrante de Los Palmeras y reconocido hincha Sabalero", expresó el mensaje institucional, en el que también hicieron llegar sus condolencias a la familia y seres queridos del músico en este difícil momento.

Para homenajearlo, la entidad de la capital santafesina compartió una fotografía que rememora la histórica presentación de la banda en Asunción del Paraguay durante la previa de la final de la Copa Sudamericana 2019. Aquella jornada en el estadio La Nueva Olla frente a Independiente del Valle quedó grabada en la memoria colectiva del pueblo sabalero gracias a la interpretación del clásico tema "Soy Sabalero".

Ese espectáculo musical ante miles de fanáticos en Paraguay trascendió lo estrictamente deportivo y recorrió el mundo entero, consagrándose como un símbolo indiscutible de la identidad rojinegra. A pesar de los altibajos que pudieron existir en la relación entre el músico y la institución a lo largo del tiempo, el legado cultural y la bandera de Colón que Camino supo llevar a cada escenario quedaron marcados para siempre en la hinchada.

Con respecto a las circunstancias de su partida, fuentes policiales informaron que el trágico hecho ocurrió en su estudio de grabación ubicado en la calle Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte de Santa Fe. Su fallecimiento provocó una inmensa conmoción no solo en la provincia, sino en toda la cultura popular y la movida tropical argentina.

El comunicado de Los Palmeras para despedir a Marcos Camino

"Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino", comienza el mensaje difundido por la banda, que durante más de cinco décadas tuvo al acordeonista como una de sus figuras centrales.

En el texto, los integrantes de la agrupación destacaron la importancia de Camino en la construcción de una historia musical que trascendió las fronteras de Santa Fe y convirtió a Los Palmeras en uno de los conjuntos más populares del país.

"Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre", expresaron.

El pedido especial para el público

El comunicado también incluyó un pedido especial dirigido al público y a los medios de comunicación, en medio de la repercusión que generó la noticia.

"Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información", señalaron.

La despedida concluyó con un agradecimiento a quienes hicieron llegar sus mensajes de afecto: "Agradecemos las muestras de cariño y acompañamiento".