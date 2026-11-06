Qué dijo Pampita de las acusaciones de que es "tóxica" e "intensa" con sus parejas

Carolina “Pampita” Ardohain volvió a quedar en el centro de la escena mediática por su situación sentimental . En medio de las versiones que indican que su relación con Martín Pepa habría llegado a su fin, la modelo tuvo que responder a una serie de comentarios sobre su manera de vincularse amorosamente.

Durante una entrevista, la conductora fue consultada por las opiniones que circularon en los últimos días sobre su personalidad y las supuestas actitudes que podrían influir en sus relaciones de pareja. Lejos de entrar en una discusión, eligió responder con firmeza y marcar un límite .

El momento se produjo cuando Pepe Ochoa le preguntó directamente por los comentarios que la describen como una mujer difícil de llevar en una relación. Las versiones habían tomado fuerza luego de que Yanina Latorre hablara sobre la ruptura con Martín Pepa y mencionara algunos aspectos de su personalidad: “¿Te molesta que te tilden de tóxica, de que sos insoportable, de que enloqueces a tu pareja?”, indagó el panelista, sin filtro.

Pampita con el color de vestido tendencia para la primavera-verano: es un verde muy especial.

Frente a la consulta, Pampita reconoció que no puede controlar lo que otras personas dicen sobre ella y dejó en claro que prefiere no darle demasiada importancia a las opiniones ajenas: “No quiero decir que estoy acostumbrada a que digan cosas feas de mí, pero... no puedo hacer nada con que se digan esas cosas, no lo puedo evitar”, respondió.

Qué dijo Pampita sobre ser una mujer intensa en el amor

Otro de los momentos destacados de la entrevista llegó cuando intentaron que la modelo definiera cómo es dentro de una relación sentimental y si se identificaba con las características que le atribuyen públicamente. Sin embargo, Carolina evitó ponerse una etiqueta o hacer una descripción de sí misma frente a las cámaras: “No me voy a definir. No me corresponde hablar de mí”, contestó, sin dar lugar a mayores interpretaciones sobre su comportamiento en pareja. La respuesta mantuvo la línea que había adoptado desde el comienzo de la conversación: no alimentar las versiones ni permitir que terceros establezcan cómo es su personalidad en la intimidad.

La contundente respuesta de Pampita a quienes opinan sobre sus relaciones

En el tramo más firme de la nota, la modelo cuestionó a quienes hablan sobre su vida sentimental sin conocer realmente lo que sucede puertas adentro: “Cualquiera que opine algo, la verdad, no tiene conocimiento, no sabe”, disparó, en una clara referencia a las especulaciones que se multiplicaron alrededor de su relación con Martín Pepa.

Finalmente, Pampita cerró la entrevista con una reflexión que funcionó como respuesta directa a las críticas y los comentarios sobre su personalidad: “Los únicos que pueden hablar de las cosas siempre son los protagonistas”, sentenció. De esta manera, la conductora evitó profundizar en los detalles de su situación sentimental, pero dejó en claro su postura frente a los cuestionamientos sobre su manera de vivir el amor.