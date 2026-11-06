Alex Caniggia salió al cruce de su madre y defendió a Melody Luz tras sus comentarios clasistas

Alex Caniggia defendió a Melody Luz y a su hija Venezia tras los dichos clasistas de su madre y dejó en claro que no quiere tener vínculo con ella.

La interna familiar de los Caniggia atraviesa uno de sus momentos más tensos. Lo que comenzó como una polémica por los comentarios de Mariana Nannis terminó desencadenando una fuerte reacción de su hijo, quien decidió salir públicamente a defender a su pareja y a su pequeña hija.

A través de sus redes sociales , Alex Caniggia publicó un video en el que expresó toda su indignación contra la mediática y cuestionó especialmente sus declaraciones sobre Melody Luz y Venezia . Sin medir sus palabras, el influencer apuntó contra la actitud de su madre y dejó en evidencia el profundo distanciamiento familiar.

Visiblemente enojado, Alex hizo referencia a los comentarios de Mariana Nannis sobre el lugar de nacimiento de su nieta y cuestionó que una niña de apenas tres años fuera objeto de semejantes críticas: “ ¿Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años? Que encima es tu nieta , una criatura, una bebé de tres años, por haber nacido en determinado barrio ”, disparó.

Mariana Nannis y Alex Caniggia enfrentados una vez más.

En ese sentido, el influencer remarcó que el origen de una persona no define su valor y mencionó diferentes localidades y ciudades del mundo para reforzar su postura: “Pero qué importa si nacés en San Martín, en Alsina, en Lanús, en Tigre, en Mónaco, en Ginebra. ¿Qué importa? El problema nunca fue San Martín. El problema es de la mentalidad. ¿Quién cree que un barrio determina el valor de una persona?”, expresó.

Alex también defendió a Melody Luz y cuestionó a su madre

Durante el video, el hijo de Claudio Paul Caniggia no solamente salió en defensa de Venezia, sino que también apuntó contra los comentarios que Mariana habría realizado sobre su propia hija, Charlotte: “Una vergüenza, una vergüenza como abuela y como madre. También criticar a tu propia hija, que gana dos pesos con cincuenta y que no está a tu nivel. ¿Dónde la viste, una madre hablando así de una hija?”, manifestó con evidente enojo. De esta manera, Alex dejó en claro que la situación excede una diferencia de opiniones y que su principal malestar está relacionado con el trato que recibió Melody Luz y, especialmente, con las referencias hacia su hija.

La frase más contundente de Alex Caniggia contra Mariana Nannis

Sobre el final de su descargo, el influencer volvió a cuestionar la actitud de su madre y le dedicó algunas de las palabras más fuertes de su publicación: “Humillar a una hija no te hace superior, te hace miserable. Y creerte por encima de tus propios hijos, eso no es grandeza”, sostuvo. Sin embargo, el cierre del video fue todavía más explosivo y dejó una frase que rápidamente se convirtió en el centro de la polémica familiar: “Si para sentirte grande necesitás hacer sentir pequeña a tu propia hija, para mí eso es una bazofia de ser humano. Sos una rata de alcantarilla”.