El desgarrador relato de Marta Fort en el día en que su papá, Ricardo Fort, cumpliría 58 años.

Marta Fort recordó a su papá, Ricardo Fort , en el día en el que el recordado empresario habría cumplido 58 años. A casi 13 años de su muerte, la influencer habló sobre cómo atraviesa esta fecha tan especial y contó qué aspectos de su presente le hubiese gustado compartir con él.

Su reflexión la hizo durante un móvil con A la Barbarossa , desde el estudio de MasterChef Celebrity , donde se encontraba antes de comenzar las grabaciones del reality.

La hija de Ricardo Fort reconoció que se despertó especialmente movilizada por la fecha y que, en un primer momento, pensó en no asistir a las grabaciones del reality. Sin embargo, decidió continuar con sus actividades para no quedarse encerrada en su casa. “Vine en un día muy sensible. Me desperté medio movilizada. Pero bueno, a cocinar, a cocinar y espero que mis emociones no se me pongan en medio”, le contó a Pía Shaw.

También explicó que esperaba encontrar un momento durante la jornada para visitar el lugar donde descansa su papá. “Aspiro a hacerme algún espacio durante el día para poder ir a visitarlo y enfocar mi energía ahí directamente, en vez de estar deprimida todo el día”, expresó. Al ser consultada sobre si le resultaba difícil ir al cementerio, Marta respondió que, por el contrario, era algo que le generaba tranquilidad. Además, habló sobre cómo imagina que Ricardo la vería hoy y se mostró orgullosa del camino que construyó desde su muerte.

“Yo aspiro a que esté feliz. Creo que estaría feliz y, quizás, sorprendido con lo que logré yo sola”, manifestó. Durante la entrevista, la influencer también reflexionó sobre cómo cambia la manera de atravesar cada aniversario. Según explicó, hay años en los que siente más la ausencia de su padre y otros en los que logra transitar la fecha de una manera más tranquila.

En esta oportunidad, uno de los aspectos que más la movilizó fue pensar en las experiencias que vivió y que Ricardo no pudo conocer. “La idea es qué es lo que yo estoy viviendo ahora que no pudo vivir. Este año fue muy importante para mí y me hubiera gustado que haya vivido esta faceta mía, conocer a la gente que yo conocí”, contó.

Marta Fort reveló cuánto gastó en un mes y dejó a todos sorprendidos

Todo comenzó cuando Mernuel le preguntó cuál había sido la cifra más elevada que había gastado durante un mes. En un primer momento, Marta Fort evitó dar precisiones y dejó entrever que se trataba de un monto considerable: “Es fuerte. Es muy fuerte, es un muy grande número”, expresó antes de responder directamente.

Sin embargo, ante la insistencia del entrevistador, finalmente brindó una pista sobre la cantidad y explicó que se trataba de un número de “seis cifras”. La revelación llegó poco después, cuando confirmó que había llegado a gastar 100 mil dólares en apenas un mes. La respuesta sorprendió a Mernuel, quien consideró que el monto podía ser incluso mayor y manifestó que “no le creía”.

Frente a la reacción del influencer, la modelo decidió explicar a qué tipo de consumos hacía referencia y aclaró que no estaba incluyendo compras extraordinarias, como la adquisición de un vehículo: “No, 100 mil dólares, pero en gastos... No cuento el día que me compro un auto... Yo hablo de gastos generales. Solo de pel... así de despilfarro”, detalló.

De esta manera, Marta reconoció que llegó a gastar esa importante suma en consumos cotidianos y compras personales, sin contar operaciones de mayor valor. Además, admitió que durante aquel período no había logrado acomodar sus cuentas y que terminó despilfarrando una fortuna.