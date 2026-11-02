¡Lo mandó al frente! Marta Fort reveló qué pasó con Nazareno Casero y sorprendió a todos

Marta Fort contó que tuvo un acercamiento con el actor y Wanda Nara sorprendió al revelar que también recibió sus insinuaciones.

Uno de los momentos más inesperados del último programa de MasterChef Celebrity tuvo como protagonistas a Marta Fort y Nazareno Casero . Lo que comenzó como un simple intercambio entre compañeros durante la preparación de los platos terminó convirtiéndose en una conversación sobre sus historias sentimentales, con Wanda Nara como una de las principales protagonistas.

La situación se produjo durante la visita de Damián Betular a la estación de la hija de Ricardo Fort. En medio de la preparación, el actor le prestó un ingrediente y aclaró que lo hacía “solo porque es ella” . El comentario llamó la atención del jurado, que no tardó en indagar sobre la relación entre ambos.

Al notar el gesto de Casero, Betular comentó que no entendía por qué el actor seguía soltero y le preguntó a Fort si estaba en pareja. La influencer confirmó que actualmente tiene novio , pero sorprendió con una confesión sobre su pasado con el participante: “Sí, igual tiroteamos en su momento” , lanzó Marta, una frase que despertó la curiosidad del jurado y abrió la puerta a una conversación que rápidamente llegó hasta Wanda Nara.

Cuando la conductora se acercó a su estación para conocer más detalles, le planteó: “No entendemos la palabra ‘tiroteo’”. Entre risas y con cierta incomodidad, Fort intentó explicar lo sucedido: “Uy, ¿para qué destapé la olla? Nada, boludear, hacernos los divos”. Además, contó que había consultado con algunas conocidas sobre Casero y que varias le habían relatado experiencias similares. Por ese motivo, no dudó en definirlo como un “picaflor”.

Wanda Nara confesó que Nazareno Casero también la había tiroteado

La conversación tomó un giro inesperado cuando Wanda decidió sumarse con una experiencia propia. La conductora reveló que el actor también había tenido un acercamiento con ella y hasta le había hecho un regalo especial: “A mí también me tiroteó, de hecho, me regaló una flor en el último capítulo. No me invitó a salir, tanto no se atrevió, pero me regaló una flor”, contó frente a sus compañeros.

Lejos de generar incomodidad, la coincidencia fue celebrada por la conductora, que expresó con humor: “Me encantan las mujeres unidas”. Marta acompañó el comentario y redobló la apuesta con una frase sobre el actor: “no le hace asco a nada”. La influencer también aseguró que todavía conserva los mensajes y las pruebas de aquel intercambio. “Yo no borro nada, si me llega a negar lo muestro”, advirtió. Wanda, por su parte, la alentó a mostrarlas para comprobar si Casero utilizaba las mismas estrategias con todas.

Desde su estación, el actor alcanzó a escuchar parte de la conversación y reaccionó sorprendido: “Me pica el oído, no sé qué está pasando”. La respuesta de Fort no pasó inadvertida y provocó risas en el estudio: “Nazareno se va a morir de mal de ojo”.

La explicación de Nazareno Casero sobre por qué no avanzó con Marta Fort

Ante las declaraciones, Wanda decidió darle al actor la posibilidad de responder y le advirtió: “No se desconozcan porque me dijo Marta que tiene las pruebas”. En ese momento, Rocío Robles también se incorporó al intercambio y comentó que Casero había tenido una relación con una amiga suya, que también era rubia. La conductora aprovechó el dato para bromear sobre las preferencias del participante.

Consultado sobre por qué su acercamiento con Fort no había prosperado, Nazareno explicó que la diferencia de edad había sido uno de los motivos. “También es una cuestión etaria, ella es más joven y yo soy un poco más anciano. Eso y que también se fue de viaje y consiguió otro muchacho”, relató, en referencia a la actual relación de la influencer con el empresario Juan Manuel Ramírez. Wanda volvió a apuntar contra el actor con una última chicana: “¿Cómo viene el latin lover? No te hagas el sorprendido porque todas tienen un recuerdo con vos”.

Los platos que presentaron Marta Fort y Nazareno Casero

El divertido intercambio también tuvo su continuidad durante la devolución del jurado. Casero presentó un hummus de porotos regina acompañado de pan chapita, una preparación que combinaba características del pan pita y el chapati.

Fort, en tanto, eligió elaborar un hummus de lentejas con vegetales salteados. Durante la evaluación, Betular le pidió a Wanda que fuera ella quien realizara las preguntas, lo que permitió que continuaran las referencias al supuesto pasado sentimental de los participantes.

Incluso, Marta recordó un antiguo elogio que había recibido del actor: “Sos la mujer más linda de Argentina”. Casero no negó completamente aquella frase, aunque aclaró que se trataba de “una historia vieja”. Así, una jornada de cocina terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del reality.