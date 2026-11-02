Disfraces, familia y complicidad: las imágenes de Halloween de la China Suárez y Mauro Icardi

La China Suarez y Mauro Icardi celebraron Halloween junto a Magnolia y Amancio. La actriz mostró los disfraces y la decoración de la terrorífica fiesta.

La celebración de Halloween se convirtió en una oportunidad para compartir un momento especial en familia. A través de las redes sociales, China Suarez, Mauro Icardi y distintas figuras del espectáculo mostraron cómo vivieron la noche más aterradora del año, con originales disfraces, maquillajes y decoraciones temáticas.

En ese contexto, la pareja compartió imágenes de su festejo familiar , que tuvo lugar en la casa "la casa de los sueños" que tienen en Nordelta. La actriz publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram y dejó ver los detalles de la celebración junto a sus hijos más pequeños.

En las postales que difundió la actriz se pudieron observar los diferentes looks que eligió cada integrante de la familia para sumarse a la noche de Halloween. Tanto los maquillajes como los vestuarios estuvieron inspirados en personajes y elementos de terror .

La China Suárez apostó por una caracterización de payaso triste. Para completar el disfraz, utilizó maquillaje blanco y negro que le dio un aspecto sombrío. Mauro Icardi, por su parte, también se inclinó por una propuesta terrorífica: lució manchas rojas y negras en el rostro y una capa con capucha.

Los más pequeños de la familia tampoco se quedaron afuera de la celebración. Magnolia apareció con un vestido de princesa, aunque el detalle que transformó su apariencia fueron las marcas de sangre falsa que tenía en la cara.

La decoración y los detalles de la fiesta en Nordelta

Amancio también tuvo su propio disfraz para la ocasión. El pequeño lució una aterradora caracterización que incluyó una herida falsa en una de sus mejillas y una pequeña hacha de juguete como complemento.

Además de mostrar los looks familiares, la China Suárez compartió imágenes de la ambientación que prepararon alrededor de la vivienda. La decoración acompañó la temática de Halloween y convirtió distintos espacios de la propiedad en escenarios acordes a la celebración. De esta manera, la actriz dejó ver parte de la intimidad del festejo que organizaron en Nordelta, donde los disfraces y los detalles decorativos fueron protagonistas de la noche.

La repercusión del posteo de la China Suárez en Instagram

Como suele suceder con las publicaciones de la actriz, las fotografías no tardaron en generar repercusión entre sus seguidores. El álbum familiar tuvo una rápida respuesta en Instagram y consiguió superar los 110 mil "Me Gustas" en menos de cinco horas. Las imágenes permitieron conocer cómo celebraron Halloween la China Suárez, Mauro Icardi y los hijos más pequeños de la actriz, en una noche marcada por los maquillajes, los disfraces y una ambientación especialmente preparada para la ocasión.