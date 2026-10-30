Halloween: qué ritual debe hacer cada signo para atraer buenas energías y cerrar etapas
La Noche de Brujas se asocia con la protección y los nuevos comienzos. Las propuestas simbólicas para los doce signos y el significado de cada gesto.
Halloween se celebra este sábado 31 de octubre, junto con los disfraces y las historias de terror, vuelven las propuestas para despedir el mes con un ritual. En las lecturas astrológicas, cada signo tiene distintas opciones para expresar deseos, agradecer vínculos o dejar atrás una preocupación.
La relación de esta fecha con la protección tiene una larga historia. En el calendario tradicional irlandés, Samhain marcaba el comienzo del invierno el 1 de noviembre y los festejos se concentraban en la víspera.
Se creía que los muertos regresaban a las casas y se preparaban objetos para resguardar el hogar. Las celebraciones reunían comidas, juegos, disfraces y costumbres ligadas a la fortuna, además de actos para recordar a las personas fallecidas.
Las linternas hechas con nabos formaban parte de esa tradición; las calabazas fueron una adaptación posterior en Estados Unidos. Las versiones actuales combinan esa búsqueda con prácticas personales de reflexión. Son gestos simbólicos: el sentido está en la intención que cada persona les da.
Las alternativas para los doce signos reúnen objetos cotidianos y acciones sencillas, desde escribir una meta hasta dedicar unos minutos al silencio.
Los rituales de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer
- Aries: una vela roja acompaña una lista de aquello que se quiere dejar atrás. Una cinta roja con tres nudos simboliza tranquilidad, decisiones y energía.
- Tauro: un baño con sal gruesa y pétalos de rosa simboliza una pausa. La variante es llevar una turmalina negra después de pensar en una preocupación.
- Géminis: con incienso de lavanda, se escriben tres proyectos y se guarda la hoja. Para despedir pensamientos repetidos, la variante es anotarlos en otro papel, doblarlo y romperlo.
- Cáncer: una vela blanca y una foto familiar acompañan el agradecimiento por los afectos. Una bolsita con tres hojas de laurel y sal ofrece otra representación simbólica del cuidado del hogar.
Las propuestas para Leo, Virgo, Libra y Escorpio
- Leo: una vela dorada y una afirmación frente al espejo representan la confianza. La alternativa es una calabaza con luz LED cerca de la entrada, asociada con la protección.
- Virgo: ordenar y retirar objetos en desuso representa abrir espacio. El marco de la puerta se limpia con un paño humedecido en una infusión fría de romero y laurel.
- Libra: dos velas, rosa y azul, acompañan una intención sobre los vínculos. Otra opción es escribir tres intenciones en hojas de laurel y guardarlas en un sobre.
- Escorpio: una vela negra y unos minutos de silencio enmarcan la meditación sobre una etapa que termina. En otra versión, la salvia aparece como símbolo de purificación y renovación.
Qué pueden hacer Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis
- Sagitario: los deseos para lo que resta de 2026 se guardan en una caja o frasco, junto con un agradecimiento por lo vivido. El ojo turco aparece como alternativa de protección simbólica.
- Capricornio: una vela marrón acompaña una meta y su primer paso concreto. La variante utiliza una piedra rodeada de sal sobre un plato para reflexionar sobre los límites personales.
- Acuario: las luces o los cristales sirven para ambientar un espacio dedicado a la creatividad. Una campanita permite representar la renovación de los ambientes con su sonido.
- Piscis: música suave y una vela violeta acompañan un momento de calma. La alternativa es dejar un vaso de agua cerca de la cama por la noche y vaciarlo al despertar.
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