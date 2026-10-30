Halloween: qué ritual debe hacer cada signo para atraer buenas energías y cerrar etapas

La Noche de Brujas se asocia con la protección y los nuevos comienzos. Las propuestas simbólicas para los doce signos y el significado de cada gesto.

Las calabazas iluminadas de Halloween derivan de las antiguas linternas de nabo utilizadas en Irlanda (Foto: Yan Liu / Unsplash)

Halloween se celebra este sábado 31 de octubre, junto con los disfraces y las historias de terror, vuelven las propuestas para despedir el mes con un ritual. En las lecturas astrológicas, cada signo tiene distintas opciones para expresar deseos, agradecer vínculos o dejar atrás una preocupación.

La relación de esta fecha con la protección tiene una larga historia. En el calendario tradicional irlandés, Samhain marcaba el comienzo del invierno el 1 de noviembre y los festejos se concentraban en la víspera.

Se creía que los muertos regresaban a las casas y se preparaban objetos para resguardar el hogar. Las celebraciones reunían comidas, juegos, disfraces y costumbres ligadas a la fortuna, además de actos para recordar a las personas fallecidas.

Las linternas hechas con nabos formaban parte de esa tradición; las calabazas fueron una adaptación posterior en Estados Unidos. Las versiones actuales combinan esa búsqueda con prácticas personales de reflexión. Son gestos simbólicos: el sentido está en la intención que cada persona les da.

Las alternativas para los doce signos reúnen objetos cotidianos y acciones sencillas, desde escribir una meta hasta dedicar unos minutos al silencio.

Los rituales de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer

Aries: una vela roja acompaña una lista de aquello que se quiere dejar atrás. Una cinta roja con tres nudos simboliza tranquilidad, decisiones y energía.

una vela roja acompaña una lista de aquello que se quiere dejar atrás. Una cinta roja con tres nudos simboliza tranquilidad, decisiones y energía. Tauro: un baño con sal gruesa y pétalos de rosa simboliza una pausa. La variante es llevar una turmalina negra después de pensar en una preocupación.

un baño con sal gruesa y pétalos de rosa simboliza una pausa. La variante es llevar una turmalina negra después de pensar en una preocupación. Géminis: con incienso de lavanda, se escriben tres proyectos y se guarda la hoja. Para despedir pensamientos repetidos, la variante es anotarlos en otro papel, doblarlo y romperlo.

Una vela negra y unos minutos de silencio forman parte del ritual simbólico propuesto para Escorpio (Foto: cottonbro studio / Pexels)

Cáncer: una vela blanca y una foto familiar acompañan el agradecimiento por los afectos. Una bolsita con tres hojas de laurel y sal ofrece otra representación simbólica del cuidado del hogar.

Las propuestas para Leo, Virgo, Libra y Escorpio

Leo: una vela dorada y una afirmación frente al espejo representan la confianza. La alternativa es una calabaza con luz LED cerca de la entrada, asociada con la protección.

una vela dorada y una afirmación frente al espejo representan la confianza. La alternativa es una calabaza con luz LED cerca de la entrada, asociada con la protección. Virgo: ordenar y retirar objetos en desuso representa abrir espacio. El marco de la puerta se limpia con un paño humedecido en una infusión fría de romero y laurel.

Libra: dos velas, rosa y azul, acompañan una intención sobre los vínculos. Otra opción es escribir tres intenciones en hojas de laurel y guardarlas en un sobre.

dos velas, rosa y azul, acompañan una intención sobre los vínculos. Otra opción es escribir tres intenciones en hojas de laurel y guardarlas en un sobre. Escorpio: una vela negra y unos minutos de silencio enmarcan la meditación sobre una etapa que termina. En otra versión, la salvia aparece como símbolo de purificación y renovación.

Qué pueden hacer Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Sagitario: los deseos para lo que resta de 2026 se guardan en una caja o frasco, junto con un agradecimiento por lo vivido. El ojo turco aparece como alternativa de protección simbólica.

los deseos para lo que resta de 2026 se guardan en una caja o frasco, junto con un agradecimiento por lo vivido. El ojo turco aparece como alternativa de protección simbólica. Capricornio: una vela marrón acompaña una meta y su primer paso concreto. La variante utiliza una piedra rodeada de sal sobre un plato para reflexionar sobre los límites personales.

Los cristales aparecen entre las propuestas para Acuario, orientadas a ambientar un espacio dedicado a la creatividad (Foto: Katrin Bolovtsova / Pexels)