Figueroa entregó 18 nuevas viviendas en Neuquén capital

Forma parte de un desarrollo de 96 soluciones habitacionales en la meseta neuquina. Demandó una inversión total de 13 mil millones de pesos.

El Gobernador Rolando Figueroa entregó, a través del Ministerio de Infraestructura, la Secretaría de Vivienda y Hábitat y el IPVU-ADUS, 18 nuevas viviendas en la ciudad de Neuquén. Las unidades forman parte de un plan global de 96 viviendas en ejecución, impulsado mediante un trabajo articulado con el Foro de la Meseta, tras la entrega en agosto de otras 12 unidades.

Este jueves, acompañado por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi y el intendente de la capital, Mariano Gaido , Figueroa recorrió las viviendas entregadas y conversó con las familias.

“Esta semana desde el ministerio de Infraestructura, la secretaría de Vivienda y Hábitat, el IPVU-ADUS, hemos tenido distintas acciones relacionadas a buscar y concretar soluciones habitacionales. Nosotros, cuando asumimos esta esta gestión, entendíamos que había un gran déficit, y por eso fue una prioridad, y va a seguir siendo una prioridad esta gestión gobierno provincial, así nos lo pidió el gobernador”, destaco Bertoldi.

En este sentido puntualizó: “Trabajamos con distintas alternativas en paralelo, entendiendo que hay distintas necesidades de distintas familias neuquinas. Eso para nosotros es muy importante”.

La ministra especificó que “entregamos 18 viviendas y hace muy poquito entregamos 12 dentro de este desarrollo de Foro de la Meseta. Antes de fin de año vamos a completar las 96 viviendas”.

Además, destacó la tarea de las entidades intermedias y del municipio: “Agradezco profundamente el rol del Foro de la Meseta porque con muchísima responsabilidad se sumaron a esta propuesta del gobierno provincial”.

Servicios

“Hoy vemos un barrio con todos los servicios, con toda obras e infraestructura, con el cordón cuneta y con el pavimento, y eso también lo desarrolló el municipio, así que de eso se trata también de trabajar de manera articulada”, enfatizó.

Bertoldi ratificó que la gestión de gobierno trabaja en un plan integral para que cada familia acceda a la vivienda y recordó los primeros 300 créditos para la construcción entregados el miércoles dentro del programa Neuquén Habita. “De eso se trata, de seguir gestionando y gobernando, poniendo como prioridad y como eje el desarrollo de las soluciones habitacionales para cada vez más neuquinos y neuquinas”.

Para concluir, la ministra sostuvo: “Esto es gratificante cuando vemos que las familias se emocionan al recibir su vivienda, porque, como dice el gobernador, queremos que no sea una casa, sino que sea un hogar, porque a partir de tener un hogar, un techo, una casa propia, comienzan a desarrollarse un montón de historias de familias que son nuestras, que son neuquinas y que son un orgullo para nosotros y para quienes gobernamos en la provincia”.

Vecinos

“La verdad que es un sueño cumplido, es una vivienda donde vamos a vivir con mi papá, lo estábamos esperando ya hace un montón, y la verdad que esta oportunidad es grandiosa para nosotros”, relató Agustina, hija de uno de los beneficiarios y agregó: “Ya me quiero mudar, está hermosa, es increíble”.

Estas soluciones habitacionales se ubican en el sector de Balcón de la Meseta y su desarrollo requirió una inversión estratégica por parte de la Provincia, que destinó fondos para reactivar y finalizar la obra tras la paralización del financiamiento nacional. Cabe destacar que el monto actualizado de la obra para el conjunto de 96 viviendas licitadas asciende a 12.796.058.171 pesos. Las tareas incluyeron la ejecución de la totalidad de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas para garantizar la habitabilidad y el acceso a los servicios básicos de cada hogar.

Comprenden prototipos tradicionales de 64,15 metros cuadrados cubiertos, compuestos por estar-comedor, cocina, baño y dos dormitorios, además de unidades adaptadas con baño accesible. Asimismo, el predio pertenece a la Cooperativa de Vivienda para Empleados Mercantiles y las familias beneficiarias ya habían saldado previamente el pago de sus terrenos a través de este modelo de gestión solidaria que agrupa a sindicatos, mutuales y entidades civiles.