Figueroa presentó un Presupuesto 2027 con una fuerte suba en obra pública

Este miércoles giró el proyecto de ley a la Legislatura, que será de 11,4 billones de pesos, un 52 por ciento por arriba del cálculo financiero del corriente año.

El gobernador Rolando Figueroa presentó este miércoles en la Legislatura el proyecto de ley de Presupuesto 2027 de la provincia de Neuquén por 11,4 billones de pesos , lo que representa un incremento del 52 por ciento respecto al cálculo de ingresos y egresos pautados para este año ($7,5 billones). A su vez, prevé gastos por 11,2 billones, lo que arroja un resultado económico positivo con un superávit de unos 200 mil millones de pesos.

Como era de esperar, el Presupuesto marca una fuerte suba de los recursos provenientes de la actividad hidrocarburífera, que dejarán $5,1 billones, la recaudación de impuestos locales (por Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario) aportará $3,2 billones, mientras que los fondos de origen nacional seguirán representando la menor fuente de ingreso ($1,7 billones para el 2027). De esta manera, aumentará, en porcentaje, la incidencia de los recursos propios sobre el total de ingresos.

Respecto a las erogaciones, el 84% corresponderá a gastos corrientes, mientras que el resto irá a financiar obras de infraestructura, representando un incremento del 60% en las partidas específicas destinadas a desarrollo territorial y conectividad.

Obra pública

El plan de obra pública contempla $1,6 billones de pesos para infraestructura, dentro de un gasto de capital total de $1,8 billones, para financiar 780 obras distribuidas en las siete regiones de la provincia.

En materia de vivienda se prevé una inversión de 321 mil millones de pesos; para salud 8.770 millones destinados mejoras y ampliación de hospitales y otros 12 millones para los primeros 30 mil metros cuadrados del Hospital Norpatagónico; 245 mil millones para la construcción y mejora de infraestructura educativa junto a 80 mil millones en igual concepto para las EPET. Con igual criterio, se fija una inversión de poco más de 106 mil millones para seguridad y de 308 mil millones para infraestructura vial.

Por otra parte, al desglosar los números del Presupuesto 2027 por finalidad y función, 6,2 billones (55%) serán destinados a servicios sociales, dentro del cual la mayor participación corresponde a Educación, con 3,5 billones (57%) y Salud, con 1,7 billones (27%). Otros 2,5 billones (22%) serán orientados a la Administración Gubernamental, 1,4 billones (13%) a servicios económicos, 913.134 millones (8%) a servicios de seguridad y 187.991 millones (2%) a intereses y gastos de deuda pública.

Personal y pautas macro fiscales

La planta de personal público será de 71.548 agentes de planta permanente y temporaria. Se fijó en 4,1 billones de pesos el presupuesto operativo para el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y en poco más de 104 mil millones el correspondiente al Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN).

Al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Tecnológico le corresponderán 11 millones de pesos; al Programa para el sostenimiento y la promoción del empleo local en la actividad hidrocarburífera convencional $19.500 millones; al Programa de Reactivación Productiva y Turística Provincial $5.000 millones y al Programa de Regionalización Provincial $3.000 millones).

Claudio Espinoza

En cuanto a las pautas macro fiscales, se proyecta una inflación interanual del 18%, un tipo de cambio a valor de 1848 pesos por dólar. Asimismo, se prevé una producción diaria del petróleo de 806 barriles diarios –lo que implica un incremento del 23% respecto de este año- y una producción diaria de gas de 105.4 MMm3. El precio promedio del barril de petróleo se estima en 68 dólares, es decir, 10% menos que lo proyectado para este año.