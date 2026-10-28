Los municipales de Neuquén cobran este viernes con aumento: de cuánto será y qué pasará con el aguinaldo

El pago de octubre incluirá una actualización salarial acordada con Si.Tra.Mu.Ne. Desde el municipio destacaron el impacto que tendrá en el comercio local.

Los municipales de Neuquén cobran este viernes con aumento: cuánto se aplicará y qué pasará con el aguinaldo

Los trabajadores de la Municipalidad de Neuquén cobrarán este viernes los salarios correspondientes a octubre, en el marco del acuerdo paritario vigente con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén (Si.Tra.Mu.Ne.). El esquema contempla actualizaciones trimestrales vinculadas a la inflación y una recomposición salarial adicional distribuida durante el año.

El secretario de Finanzas municipal, Fernando Schpoliansky, confirmó en Canal 8 que los haberes estarán depositados este viernes 30 de octubre, en coincidencia con el último día hábil del mes, de acuerdo con la modalidad habitual de pago del Ejecutivo local. En esta oportunidad, se aplicará un incremento del 6,32%, correspondiente a la actualización trimestral por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, agosto y septiembre.

El convenio vigente establece una actualización de los salarios cada tres meses, de acuerdo con la evolución de los precios, y una recomposición adicional del 11%, distribuida en distintas etapas del año. Según explicó Schpoliansky, el objetivo es acompañar la inflación y sumar incrementos por encima de ese indicador para mejorar los ingresos de los trabajadores municipales.

“Eso responde a un acuerdo firmado con el Si.Tra.Mu.Ne. a principio de año, en forma conjunta con el secretario de Gobierno”, señaló el funcionario al referirse a las condiciones acordadas entre el Ejecutivo y el sindicato.

El esquema salarial se extiende hasta abril de 2027. Durante ese período, el municipio continuará con las actualizaciones trimestrales previstas y aplicará los porcentajes adicionales establecidos en el convenio.

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Qué dijo Schpoliansky sobre los salarios municipales

Respecto a la evolución de los sueldos, el secretario de Finanzas sostuvo que la pauta responde a una directiva del intendente Mariano Gaido de evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida. “Han acompañado la indicación del intendente Mariano Gaido, que ha sido no perder poder adquisitivo teniendo un IPC trimestral, más 11 puntos por encima, que es una verdadera recomposición salarial”, afirmó.

El funcionario aseguró que el municipio viene cumpliendo con el acuerdo firmado a principios de año y remarcó que la combinación de las actualizaciones por inflación y los porcentajes adicionales busca mejorar los ingresos del personal. De esta manera, el pago de octubre se realizará con el incremento trimestral previsto en el convenio, mientras que los próximos ajustes dependerán de las condiciones establecidas para los siguientes períodos.

Además del impacto directo sobre los ingresos de los empleados municipales, el pago de los haberes representa un movimiento importante para la economía de Neuquén capital. Cerca de $7.000 millones se volcarán al consumo local a partir de la acreditación de los salarios.

Schpoliansky destacó que una parte de esos recursos se destina a compras cotidianas, productos y servicios dentro de la ciudad, lo que genera actividad en comercios e industrias. “Indudablemente, cuando los trabajadores y trabajadoras perciben su salario, salen y consumen en nuestra ciudad, y eso genera un movimiento económico muy significativo en el comercio y en la industria de la ciudad de Neuquén”, expresó.

El pago mensual de los haberes constituye así una inyección de recursos al circuito económico local. Los ingresos que reciben los empleados se distribuyen entre distintos rubros y contribuyen a sostener el consumo en la capital provincial.

Qué pasará con el aguinaldo de diciembre

Los trabajadores municipales también recibirán el medio aguinaldo durante diciembre, un ingreso adicional que se suma al salario mensual y que suele ser importante para afrontar los gastos de fin de año. Schpoliansky confirmó que el Ejecutivo continuará con las condiciones establecidas en el acuerdo salarial vigente, cuyo vencimiento está previsto para abril de 2027.

“De aquí a abril tenemos un acuerdo anual que vence en abril de 2027, así que vamos a continuar con lo establecido en ese acuerdo, con ajustes trimestrales y los puntos por encima del IPC trimestral y, por supuesto, contemplando el aguinaldo del mes de diciembre”, indicó.

De esta manera, los municipales de Neuquén cobrarán este viernes 30 de octubre los haberes con una actualización del 6,32%. En los próximos meses, el municipio deberá continuar con el esquema de ajustes trimestrales y la recomposición adicional acordada con Si.Tra.Mu.Ne., además de cumplir con el pago del aguinaldo antes de finalizar el año.